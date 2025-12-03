Questa è nuova Corolla 2026 e no, non è (ancora) quella che speravi

La Corolla che tutti aspettavano? Calma. Quella vista al Salone di Tokyo a ottobre, il concept super-scenografico, resta un bell’esercizio di stile parcheggiato nel futuro.
Nel presente, invece, Toyota preferisce andare di ritocchino soft: Corolla dodicesima generazione non molla il volante e per il 2026 si concede giusto un refresh leggero, di quelli che potresti quasi non notare se non ti avvisassero.
Toyota Corolla 2026: solo nuovi colori
La novità più rumorosa è… il colore. Sì, perché per la prima volta le versioni GR Sport e Touring Sports (unica carrozzeria al momento importata in Italia) si possono ordinare in Onyx Grey opaco.
Se questo non basta a farti sobbalzare, ecco anche lo Storm Grey metallizzato. Ah, ma è solo per Corolla hatchback 5 porte e Corlla berlina: come non detto.
Esiste anche Toyota Corolla ''sedan''
Dentro cambia poco, ma qualcosa succede (niente foto, devi avere fede): cioè più rivestimenti Samara riciclati per sedute e schienali, un piccolo passo verso la sostenibilità, giusto per ricordare che anche l’aggiornamento minimal vuole la sua coscienza verde.
Sul fronte tecnico, tutto resta familiare: i due ibridi 1.8 e 2.0 continuano il loro lavoro, con 140 CV per il primo e 178 CV per il secondo.
Nota curiosa: il 2.0 del 2025 prometteva 196 CV, ma Toyota ha deciso di non raccontarci dove siano migrati gli extra 17 cavalli.
Toyota Corolla Hatchback 2026 (non per l'Italia)
Confermati anche il pacchetto Toyota Safety Sense, gli aggiornamenti OTA e il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.
Insomma: nulla di rivoluzionario, ma abbastanza per tenere la Corolla in forma, fino a quando il vero nuovo modello deciderà finalmente di uscire dal backstage. Fatto, più o meno, così (la foto sotto!).
Nuova Toyota Corolla concept (2025): a quando il modello di serie?
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active
|122 / 90
|35.500 €
|Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Active
|180 / 132
|37.500 €
|Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid GR Sport
|122 / 90
|39.300 €
|Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid GR Sport
|180 / 132
|41.800 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Toyota Corolla Touring Sports visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Toyota Corolla Touring Sports