Akio Toyoda: il suo più grande timore è un futuro completamente elettrico

Non è una novità che Akio Toyoda sia da sempre scettico sul futuro delle auto elettriche. Il presidente di Toyota ha più volte rimarcato il suo amore per le vetture endotermiche, soprattutto quelle che sanno davvero emozionare alla guida. Lo stesso Toyoda ha collaborato attivamente allo sviluppo di alcune sportive, portando la sua esperienza nel motorsport. La direzione presa da Toyota riflette la posizione del suo presidente. La casa automobilistica si sta muovendo a 360 gradi, continuando a sviluppare motorizzazioni endotermiche, ibride, elettriche e addirittura basate sull'idrogeno.

In una recente intervista con i colleghi di CarWow, è stato chiesto al presidente di Toyota quale fosse la sua più grande paura riguardo al futuro delle auto, e la risposta è stata: i veicoli elettrici.

Akio Toyoda è un grande appassionato di motori

Toyoda è un vero appassionato di auto. Ha trascorso gran parte della sua carriera gareggiando con lo pseudonimo di Morizo ​​e mette alla prova i modelli GR della Toyota, come la GR Yaris, spingendoli al limite in pista alla ricerca della perfezione di guida.

Tutti stanno passando ai veicoli elettrici, e questa è la mia più grande paura. Tre o quattro anni fa, ero l'unico a dire ai media che amo gli odori, amo il suono e amo i motori, e che voglio salvaguardare i posti di lavoro dei fornitori di motori. Ma mi sembra di essere l'unico. Mi sento molto solo.

Toyoda ha riconosciuto la necessità di realizzare auto a basso impatto inquinante, così come la necessità di realizzare vetture redditizie, ma queste cose non lo entusiasmano.

L'automobile è il mio giocattolo. Voglio costruire l'auto che vorrei tenere nel mio garage. Se dovessi costruire solo auto a zero emissioni di carbonio, non sarebbe entusiasmante.

Insomma, il presidente di Toyota ha fatto capire che concentrarsi esclusivamente sulla redditività sarebbe altrettanto poco stimolante, sostenendo che costruire automobili dovrebbe significare qualcosa di più che semplicemente produrre solidi risultati finanziari. Dichiarazioni che non stupiscono visto quanto affermato nel tempo sull'elettrico e sulla necessità di continuare a offrire auto che sappiamo davvero emozionare.

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In arrivo nuove sportive Toyota

E nel prossimo futuro nuove sportive Toyota non mancheranno. Pensiamo ad esempio alla nuova Toyota GR GT, dotata di un motore V8 biturbo da 4 litri, ma sono previste altre sportive come la prossima MR2 e il ritorno della Celica. Insomma, la casa giapponese vuole continuare a offrire qualcosa di speciale proprio come desidera Toyoda.

Passare all'elettrico non significa per forza essere noiosi, perché ci sono molti produttori che realizzano auto elettriche sportive davvero divertenti da guidare. Pensiamo alla Hyundai IONIQ 5 N. Tuttavia, per gli appassionati di motori a benzina come Akio Toyoda, il suono e le sensazioni di un motore a combustione interna sono insostituibili.

Fonte: CarWow

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026