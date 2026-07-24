Toyota GR GT avvistata al Nürburgring: si lavora su più versioni

Toyota non rinuncia a voler continuare a offrire sportive vere, in grado cioè di far divertire davvero tutti coloro che avranno l'opportunità di mettersi al loro volante. Non auto banali dove si punta solo a proporre tanta potenza, ma sportive pensate per alzare l'asticella delle doti dinamiche. Un esempio è la nuova GR GT svelata alla fine del mese di dicembre 2025.

Si tratta di una supercar raffinatissima che dispone di un motore V8 biturbo da 4 litri di nuova concezione abbinato a un singolo motore elettrico. L'obiettivo è quello di raggiungere i 650 CV di potenza. Le specifiche definitive non sono infatti ancora state rivelate. Ci sarà anche una versione da gara che sarà equipaggiata con un motore non elettrificato.

Toyota GR GT spy shot Nurburgring

A quanto pare però, ancora prima di essere messa ufficialmente in vendita, sono già iniziati i test su altre varianti. Al Nürburgring sono infatti stati intercettati due prototipi che fanno capire che la casa giapponese sta lavorando su qualcosa di nuovo. Non è la prima volta che si parla delle possibilità che la GR GT possa essere proposta in diverse versioni dato che alcune settimane fa era stata pizzicata sempre sul circuito tedesco una variante più estrema del modello stradale.

Adesso, emergono nuovi particolari.

Toyota GR GT spy shot Nurburgring

Toyota lavora a nuove versioni della GR GT?

Il primo prototipo è molto simile alla vettura presentata lo scorso dicembre, ma alcune piccole modifiche suggeriscono che si tratterà di una versione con prestazioni leggermente superiori. Oppure si può pensare che la casa giapponese stia testando un pacchetto aggiornamento che offrirà sul modello ''standard'' per migliorare le prestazioni.

Nella parte anteriore sono visibili due alette aerodinamiche fissate ai bordi esterni del paraurti, che aumentano leggermente la deportanza. Per quanto riguarda la parte posteriore, presenta uno spoiler a labbro in fibra di carbonio a vista, mentre la GR GT standard ne ha uno in tinta con la carrozzeria.

Toyota GR GT spy shot Nurburgring

Ovviamente non lo sappiamo ma vista la presenza di alcune modifiche aerodinamiche possiamo attenderci un'ulteriore messa a punto di telaio e assetto. Ovviamente ne sapremo di più quando la GR GT sarà ufficialmente lanciata sul mercato.

Insieme al primo prototipo della GR GT appena descritto, è stata testata anche un'altra versione, ancora più estrema di cui avevamo già visto alcune foto spia in passato. Sembra l'equivalente Toyota della Porsche 911 GT3 RS. Da quanto si può vedere, i tecnici hanno rivisto l'anteriore che adesso è molto più elaborato con nuovi elementi aerodinamici. A posteriore, invece, è presente un ampio spoiler. Il paraurti posteriore e il diffusore non sembrano presentare differenze.

Toyota GR GT spy shot Nurburgring

Si tratta quindi di una versione maggiormente orientata alla pista e dunque è possibile che possa esserci anche un incremento della potenza. Il debutto della nuova Toyota GR GT è atteso nel 2027 ed è possibile che nel corso dei prossimi mesi possano emergere maggiori dettagli.

Foto spia: CarScoops

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