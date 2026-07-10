Toyota GR GT: al Nürburgring spunta una nuova versione ancora più estrema

Toyota vuole ancora offrire ai clienti delle sportive vere, in grado cioè di proporre un'esperienza di guida di altissimo livello ed emozionare chi avrà la fortuna di mettersi al loro volante. A dicembre 2025, la Casa giapponese aveva svelato la GR GT, una supercar dotata di un sistema ibrido che abbina un motore V8 biturbo da 4 litri di nuova concezione a un singolo motore elettrico. L'obiettivo è quello di arrivare a offrire almeno 650 CV. Sappiamo anche che la GR GT sarà proposta in una speciale versione per la pista che adotterà un motore V8 biturbo di 4 litri ma senza la componente ibrida. Inoltre, presenterà un'aerodinamica molto più sofisticata.

Toyota GR GT, foto spia

Ebbene, pare che possa esserci una terza variante. In questo periodo al Nurburgring è facile vedere diversi prototipi impegnati nei test di sviluppo. Infatti, è stato intercettato tra le curve dell'Inferno verde un muletto di una GR GT dotato di un'aerodinamica più sofisticata ma non era la versione GT3 per la pista. Vettura che seguiva una Porsche 911 GT3 RS probabilmente per effettuare un confronto, segno che potrebbe essere una versione più estrema della sportiva giapponese ma pur sempre omologata per un utilizzo stradale.

Per andare ancora più veloce

Rispetto alla GR GT standard, le differenze includono uno splitter più affilato, alette aerodinamiche, parafanghi rivisti e un alettone posteriore fisso. Lo spoiler che troviamo dietro è comunque più piccolo di quello presente sulla versione GT3 specifica per la pista.

Toyota GR GT, foto spia

Da capire se si tratta davvero di una terza variante, magari una serie limitata o se semplicemente Toyota stia collaudando un kit aerodinamico da offrire come optional. Non sarebbe strano, diverse case automobilistiche propongono kit speciali per le loro sportive, per renderle ancora più veloci per chi si vuole divertire tra le curve di una pista. Ufficialmente non ci sono informazioni e quindi entrambe le ipotesi potrebbero essere valide.

Se davvero si trattasse di un kit optional, probabilmente ci saranno anche modifiche al setup di telaio e assetto.

Maggiori dettagli sulla GR GT ad alte prestazioni dovrebbero emergere nei prossimi mesi. Il modello standard arriverà sul mercato nel 2027, mentre la GR GT3 farà il suo debutto in gara poco dopo, nel Campionato del Mondo Endurance FIA.

[Foto spia: CarScoops]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/07/2026