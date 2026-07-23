Toyota Land Cruiser elettrica, ecco il primo prototipo del prossimo SUV a batterie

Una foto pubblicata su Facebook da un dirigente Toyota è più che sufficiente per tornare a parlare di una possibile Land Cruiser elettrica. Andrea Carlucci, direttore marketing e strategia di prodotto di Toyota Europe, ha condiviso lo scatto di un prototipo camuffato ripreso accanto a una Land Cruiser GR Sport, accompagnandolo con una didascalia piuttosto chiara: «The Legend evolves» (La leggenda si evolve). Nello stesso post si fa riferimento allo stabilimento di Tahara, in Giappone, lo stesso dove viene prodotta la Land Cruiser 250, insieme alla Lexus GX e alla Toyota 4Runner.

Un muletto che richiama il concept Se del 2023

Toyota Land Cruiser EV, la foto del muletto

Il prototipo è coperto da una livrea mimetica, con tagli su fari e prese d'aria, e i membri del team schierati davanti al muso ne nascondono buona parte. Restano comunque visibili due dettagli utili: la disposizione orizzontale dei fari e la zona del paraurti inferiore, che richiamano da vicino il concept Land Cruiser Se presentato al Japan Mobility Show del 2023.

C'è poi un dettaglio che apre un'altra ipotesi. Parliamo di una nuova presa d'aria sul muso. Questa, infatti, era assente sul concept del 2023. Una caratteristica che, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe indicare l'adozione di un range extender accanto alla propulsione a batteria.

L'elemento più significativo, però, se confermato, riguarda l'architettura. La Land Cruiser elettrica dovrebbe utilizzare una scocca portante (probabilmente la piattaforma e-TNGA o una sua evoluzione), la stessa impostazione della Century SUV e della Grand Highlander, abbandonando così il tradizionale telaio a longheroni che equipaggia FJ, Serie 70, 250 e 300. Per un fuoristrada di questo tipo sarebbe un cambiamento importante perché la scocca portante promette una guidabilità su strada superiore, ma quasi certamente a scapito di una parte delle capacità estreme da fuoristrada che caratterizzano la gamma attuale.

La Land Cruiser 300 Hybrid GR Sport, la più potente della gamma attuale, abbina un V6 biturbo 3,5 litri a un motore elettrico per una potenza combinata di 464 CV (341 kW) e 790 Nm di coppia. Una versione a batteria, secondo le prime indiscrezioni, punterebbe a superare questi numeri.

FONTE: Carscoops

VEDI ANCHE

Tags