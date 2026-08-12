Toyota GR GT, il V8 da 650 CV ruggisce al Nürburgring

Toyota sta continuando lo sviluppo dell nuova GR GT, una sportiva vera, nata per far divertire davvero tra le curve. Svelata alla fine del 2025, arriverà nelle mani dei primi fortunati proprietari nel 2027. La casa tedesca ha scelto da tempo il Nürburgring per mettere a punto la GR GT che continua a farsi vedere ancora camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria. Un ultimo video spia condiviso dall'account carspotterjeroen su Instagram permette di apprezzare non solo la sportiva in pista ma pure di ascoltare il sound del suo motore V8.

I numeri del V8 da 650 CV (almeno)

La nuova supercar giapponese potrà contare su alcune soluzioni raffinatissime. Il cuore pulsante è un V8 biturbo da 4 litri di nuova concezione abbinato a un singolo motore elettrico. L'obiettivo è quello di raggiungere i 650 CV di potenza. I numeri definitivi non sono ancora stati comunicati e verosimilmente arriveranno quando lo sviluppo sarà terminato. Non sarebbe strano che alla fine la potenza massima possa essere addirittura superiore. Pare che ci saranno diverse versioni della GR GT. Di certo, c'è che da questa vettura arriverà una variante da corsa GT3 sempre con motore V8 ma non elettrificato.

Aerodinamica, telaio e assetto, tutto sarà ottimizzato per rendere la nuova GR GT velocissima ed estremamente efficace tra le curve di una pista dove potrà esprimere le sue massime prestazioni. Il progetto della GR GT è partito da un foglio banco e la casa giapponese crede molto in questa nuova sportiva.

Nei prossimi mesi arriveranno probabilmente nuove informazioni sullo sviluppo della GR GT e delle versioni in cui sarà proposta sul mercato. Intanto, possiamo ascoltare il sound emozionante del suo possente motore V8.

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