Toyota annuncia l’arrivo di una nuova generazione di batterie per i modelli full hybrid

Molti marchi automobilistici hanno deciso di puntare sui motori ibridi più che su quelli 100% elettrici. L'elettrico resta un obiettivo di lungo termine, ma nel frattempo sono gli ibridi nelle loro varie declinazioni a essere l’oggetto delle attenzioni delle case automobilistiche. In questo contesto Toyota (il marchio leader del mercato auto) continua a considerare l'ibrido uno dei pilastri della propria strategia. Durante la presentazione dei risultati trimestrali, il costruttore giapponese ha annunciato l'arrivo di una nuova generazione di batterie dedicate ai modelli full hybrid a partire dal 2027, con una capacità produttiva iniziale sufficiente ad alimentare circa 600.000 veicoli l'anno. L'obiettivo è sostenere una domanda che continua a crescere e avvicinarsi al traguardo di 5 milioni di auto ibride vendute nel 2026.

Più efficienza, meno costi

Toyota convertirà alcune linee di produzione delle batterie in Giappone verso il nuovo pacco di prossima generazione nel corso del biennio 2027-2028. «Stiamo espandendo la capacità produttiva delle batterie durante il 2027 e il 2028, e continueremo il nostro impegno per soddisfare pienamente la domanda dei clienti» ha dichiarato Takanori Azuma, Chief Accounting Officer di Toyota, durante l'incontro con gli investitori.

Le nuove batterie dovrebbero garantire prestazioni migliori a un costo di produzione inferiore, anche se Toyota non ha ancora reso noti i dettagli tecnici, né chiarito se si tratti di un'evoluzione delle attuali celle agli ioni di litio o di una tecnologia diversa. La capacità produttiva iniziale sarà sufficiente per circa 600.000 veicoli ibridi l'anno, con margini di espansione futura legati alla crescita della domanda. Questa nuova generazione riguarda specificamente le ibride tradizionali, un segmento distinto dal percorso che Toyota sta seguendo per l'elettrico puro, dove punta su batterie ad alte prestazioni con oltre 1.000 km di autonomia nel ciclo WLTP entro il 2027, e su celle allo stato solido capaci di ricaricarsi dal 10 all'80% in meno di 10 minuti.

Durante la call, i dirigenti Toyota hanno anche ammesso che i modelli elettrici del marchio devono ancora migliorare per competere con le proposte più avanzate provenienti dalla Cina.

FONTE: Automotive News

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