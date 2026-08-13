Una Toyota Land Cruiser da 1 milione di km all'asta: ora cerca un nuovo proprietario

La Land Cruiser è un modello molto importante della storia di Toyota. Il fuoristrada giapponese è sul mercato dal 1951 e si è sempre contraddistinto per la sua robustezza e affidabilità, merito anche del robusto telaio a longheroni. Se tenuto con attenzione e con la giusta manutenzione è in grado di percorrere moltissimi km senza particolari problemi e sul mercato non è raro trovare modelli con chilometraggi davvero molto elevati. Ma voi la comprereste una Land Cruiser con 1 milione di km?

Già perché un esemplare con ben 999.999 km andrà presto all'asta. Si tratta di un modello completamente originale, di proprietà di Gary Driscoll, un agente immobiliare che vive in Australia.

Una Land Cruiser da record o quasi

Si tratta esattamente di una Land Cruiser 200 Series Sahara del 2009 appartenuta sempre a Driscoll. Stando a quanto raccontato, negli ultimi 16 anni, il fuoristrada ha percorso in media più di 180 km al giorno su strade rurali e autostrade. Alla fine, è stato andato in pensione a 999.999 km percorsi. Toyota non ha potuto confermare se questo specifico modello della Serie 200 detenga il record per la Land Cruiser con il chilometraggio più elevato in Australia. L'azienda giapponese ha tuttavia affermato che diversi veicoli di clienti australiani hanno superato la soglia del milione di chilometri nel corso degli anni.

Dato rilevante, il fuoristrada monta ancora il motore originale, un V8 biturbo diesel da 4,5 litri da 265 CV abbinato a un cambio automatico a sei marce e a un sistema di trazione integrale permanente. Il libretto di manutenzione riporta oltre 100 timbri del concessionario, il che corrisponde a un'ispezione e a un tagliando ogni 10.000 km. Il fuoristrada ha ufficialmente concluso la sua vita operativa nel novembre 2025. Adesso, cerca un nuovo proprietario.

A quanto pare, Gary Driscoll non ha voluto appositamente superare il milione di km per lasciare al prossimo proprietario l'onore di farlo.

Quanto vale?

Il veicolo sembra in buone condizioni ed è dotato di paraurti rinforzato e luci a LED ausiliarie. Quanto può valere? Il proprietario prevede di venderlo tra i 20.000 e i 30.000 dollari australiani che al cambio sono circa 12.200 - 18.300 euro. L'asta si rivolge essenzialmente ai collezionisti Toyota che cercano modelli ''particolari'' (qui il sito dell'asta).

Fonte: CarScoops

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