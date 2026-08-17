Toyota: le auto private diventano gli occhi dei Vigili del Fuoco

Mettiamo che ti trovi di colpo davanti a un incidente stradale o a un principio di incendio mentre stai andando al lavoro. La reazione istintiva di chiunque è prendere il telefono e chiamare i soccorsi — il 119, se fossimo in Giappone. Ma nella concitazione di quei secondi, spiegare bene dove ti trovi, cosa sta succedendo o quanti mezzi servono davvero non è affatto un'impresa semplice.

La voce trema, i dettagli sfuggono e l'operatore dall'altra parte del filo deve ricostruire il quadro alla cieca. Ed è proprio qui che entra in gioco un'idea tanto semplice quanto intelligente: trasformare le dashcam delle auto di passaggio negli occhi dei Vigili del Fuoco.

Drive Recorder 119: il progetto Toyota entra nelle auto dei privati

Il sistema si chiama Drive Recorder 119 ed è stato sviluppato dagli ingegneri Toyota. Il funzionamento di base è lineare: in caso di chiamata d'emergenza, la centrale operativa dei pompieri può accedere in tempo reale ai filmati registrati dalle telecamere di bordo delle vetture che si trovavano a transitare in quella precisa zona.

Dopo i primissimi test condotti con successo sulle flotte commerciali nelle città di Sakai e Kyoto, il progetto ha appena compiuto un passo in avanti decisivo. Nel maggio del 2026 è infatti partita una nuova sperimentazione sul campo nella città di Toyota, nella prefettura di Aichi, coinvolgendo direttamente le automobili dei privati cittadini.

Meno chiacchiere, soccorsi più rapidi sul campo

Se guardiamo i primissimi dati raccolti nelle centrali di soccorso che stanno già impiegando il sistema nelle emergenze reali, l'impatto è tutt'altro che marginale. Poter guardare una clip video mentre la chiamata è ancora in corso permette agli operatori di capire all'istante la gravità della situazione. Risultato? I mezzi di soccorso partono prima - magari con attrezzature più specifiche per l'emergenza in atto - risparmiando minuti che sul campo possono fare tutta la differenza del mondo.

Tutto è nato dall'intuizione di un singolo dipendente Toyota, che si è chiesto banalmente perché non sfruttare la miriade di videocamere già sparse per la città. Un'intuizione pragmatica che, passo dopo passo e con la collaborazione di amministrazioni e cittadini, sta dimostrando quanto la tecnologia utile possa migliorare la vita quotidiana senza troppi proclami.

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