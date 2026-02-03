Venuum Mastodon V3, se AMG G 63 fosse... un mammut?

Siediti, per favore. Prendi un respiro profondo. Sai che a Motorbox abbiamo un debole per le esagerazioni, specialmente se arrivano da Stoccarda, ma qui siamo oltre il concetto di tuning. Siamo proprio in territorio ''perché nessuno li ha fermati prima?''.

Questo aggeggio si chiama Venuum Mastodon V3 Special Black Satin Edition, un nome che è già tutto un programma, un mix tra un’era geologica e il boss finale di un videogame anni '90.



La base è la solita, gloriosa Mercedes-AMG G 63, quella col V8 biturbo da 4,0 litri che canta come un baritono dopo tre grappe (585 CV e 850 Nm, rimasti intonsi, sia lode al cielo). Il problema non è il cuore. È il trucco.

Parliamoci chiaro: la Classe G è un’icona perché è un cubo. Un cubo perfetto. Allora perché, di grazia, sostituire i fari tondi originali – un marchio di fabbrica sacro come il rito del caffè – con delle unità rettangolari che richiedono una mascherina ridisegnata da zero? Il risultato è che sembra una G 63 che ha passato una notte insonne a guardare video di complotti su YouTube.

Venuum Mastodon V3: nuovi fari, contento lui (Instagram/@venuum_black)

Ma torniamo a indossare i panni dei tester professionali e passiamo all'analisi tecnica (no, sul serio):

il muso: c’è uno spoiler anteriore che farebbe invidia a uno spazzaneve delle Alpi svizzere;

il profilo: appendici laterali con branchie da squalo, utili probabilmente solo a raccogliere polvere e critiche;

il lato B: un diffusore posteriore così affilato che rischi il taglio netto se passi troppo vicino durante il parcheggio.



Il diffusore/bisturi (Instagram/@venuum_black)

Sia chiaro, non siamo hater totali. Il Satin Black (quel nero opaco che fa tanto ''operazione segreta'') sta alla Classe G come il parmigiano sulla pasta: non sbaglia mai.

Anche i parafanghi allargati hanno il loro perché, dando quella postura da bulldog che non guasta. Dentro, poi, è un trionfo di pelle bianca e nera con inserti in scamosciato: un ufficio di lusso per chi vuole farsi notare anche se ha i vetri oscurati al 99%.

Interni quasi sobri, abbiamo detto ''quasi'' (Instagram/@venuum_black)

Diciamo che Venuum (che opera tra l'Inghilterra e Dubai, e si vede) ha creato un oggetto che... divide:

se il tuo obiettivo è non passare inosservato fuori dal Cavallino Bianco a Cortina o nei viali di Downtown Dubai, hai trovato la tua cavalcatura;



se invece ami la tecnica che segue la funzione... beh, forse meglio restare in casa Brabus. O meglio ancora, lasciarla stock così com'è.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/02/2026