Il cambio manuale non è morto: Subaru ci scommette su tre nuovi modelli in arrivo entro il 2027

Subaru ha confermato tre nuovi modelli con cambio manuale: una WRX, una nuova versione della BRZ e una hatchback a cinque porte.

L’evoluzione tecnologica del cambio da manuale ad automatico non è irreversibile. O, meglio, non necessariamente il cambio automatico sarà il sistema di trasmissione dominante nelle auto del futuro. In un settore che corre verso l'elettrificazione e i cambi automatici, Subaru ha scelto di andare controcorrente. Durante una conferenza stampa tenuta al Fuji Speedway nel weekend della 24 Ore della Super Taikyu Series (lo stesso evento in cui Toyota ha presentato le sue ultime novità sull'idrogeno) il costruttore giapponese ha annunciato tre nuovi modelli con cambio manuale in arrivo entro la fine del 2027. Tutti e tre saranno sviluppati dal nuovo Sports Vehicle Planning Office, la divisione creata ad aprile di quest’anno proprio per avvicinare le competenze del motorsport allo sviluppo dei veicoli di serie.

I tre modelli Subaru

Il primo modello è una nuova variante della Subaru WRX, la berlina equipaggiata con il cambio TY85 (lo stesso cambio a sei rapporti delle STI storiche), la cui produzione era stata interrotta e che ora viene riavviata. Subaru non ha ancora confermato se si tratterà di una vera WRX STI, ma la scelta del TY85 è un segnale piuttosto eloquente. È infatti una trasmissione progettata per gestire livelli di coppia elevati, il che suggerisce un aumento di potenza rispetto alla WRX attuale.

Il secondo è una nuova versione della Subaru BRZ, sviluppata come successore della STI Sport Type RA (l’edizione speciale limitata a 300 esemplari venduti tramite estrazione a sorte in Giappone nel 2025). Il nuovo modello punterà sulla leggerezza e sul piacere di guida più che sull'aumento di potenza, seguendo la filosofia che aveva già caratterizzato la BRZ Touge.

Il terzo modello è il più intrigante e misterioso di tutti. Si tratta di un'inedita hatchback a cinque porte con cambio manuale, descritta dal CTO Tetsuro Fujinuki come una “base car accessibile”, ovvero un'auto entry-level pensata per gli appassionati, sviluppata razionalizzando i materiali e semplificando la dotazione di serie per contenere i costi. Secondo le indiscrezioni potrebbe essere la versione di produzione della Performance-B STI Concept presentata al Japan Mobility Show 2025, anche se Subaru ha precisato che il modello avrà un'identità distinta rispetto alla WRX berlina.

Molto probabilmente tutti e tre i modelli saranno destinati al mercato giapponese, almeno nella fase iniziale. Non sono escluse sorprese, ma è interessante registrare questo trend per molti aspetti controcorrente sulla volontà di preservare parte della dimensione meccanica delle auto.

FONTE: Carscoops

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