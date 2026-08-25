Land Rover Defender, tutto rinviato. La nuova generazione e la versione elettrica slittano al prossimo decennio

Per le prossime Land Rover Defender bisognerà aspettare. Chi pensava a una Defender completamente elettrica nel giro di due o tre anni dovrà pazientare più a lungo. Secondo quanto riportato dal Times (che cita fonti vicine alla vicenda) Jaguar Land Rover avrebbe deciso di rinviare di circa due anni la nuova generazione della Defender full-size, spostando anche la sua variante a batteria a dopo il 2030.
È una questione di piattaforma (ma non solo)
Il problema sarebbe in parte di natura tecnica. L’attuale Defender (lanciata nel 2019) si basa sulla piattaforma D7x. Parliamo di un’architettura in alluminio pensata fin dall’inizio per ospitare motori a quattro, sei e otto cilindri (comprese le versioni ibride plug-in). JLR ha già confermato in passato che questa base tecnica non è strutturalmente in grado di accogliere un pacco batterie completamente elettrico senza compromessi importanti su spazio e capacità off-road. Sviluppare un’architettura del tutto nuova richiede tempo e investimenti ingenti, ed è proprio quella spesa che l’azienda starebbe ora scegliendo di posticipare.
I dazi USA e il mercato che rallenta
Al problema prettamente tecnico si sommano pressioni economiche e geopolitiche. La Land Rover Defender viene prodotta nello stabilimento di Nitra, in Slovacchia, che la espone ai dazi del 15% per portarla negli Stati Uniti (nonostante l’accordo negoziato dal governo britannico per ridurlo rispetto alle tariffe più punitive minacciate in precedenza). Contemporaneamente, gli incentivi federali per l’acquisto di veicoli elettrici stanno venendo ridimensionati negli USA, rendendo più difficile giustificare il prezzo di un SUV a batteria di fascia alta. Anche la Cina, un tempo mercato di crescita scontata per i marchi di lusso occidentali, ha visto i costruttori locali guadagnare terreno rapidamente con modelli a range esteso, complicando ulteriormente i piani.
Il rinvio, oltretutto, riguarda un prodotto che ha mercato. Nell’anno fiscale che si è chiuso a marzo 2026, JLR ha venduto circa 350.000 veicoli complessivi, di cui circa 110.000 Defender: quasi un terzo del volume totale del gruppo.
Non tutto lo sviluppo elettrico di JLR, però, rallenta. La cosiddetta “baby Defender” (una versione compatta prevista sulla piattaforma EMA e con un prezzo di partenza intorno ai 46.000 euro) resterebbe confermata nei tempi originariamente previsti. La stessa piattaforma EMA sosterrà anche le prossime generazioni di Range Rover Evoque, Velar e Discovery Sport. La priorità immediata di JLR, in ogni caso, va alla Range Rover Electric, il primo modello del gruppo basato sulla nuova architettura elettrica, con debutto atteso entro la fine del 2026 e produzione nello stabilimento di Halewood, nel Regno Unito.
FONTE: The Times – Business Matters
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top Standard
|200 / 147
|59.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|63.500 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|65.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|68.700 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|70.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|70.600 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|70.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|71.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|74.100 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|74.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|74.700 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|75.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|75.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|75.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S
|249 / 183
|76.900 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|78.800 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|79.500 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|79.900 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|80.000 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|81.200 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S
|300 / 221
|81.600 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S
|400 / 294
|82.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|82.600 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|83.800 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|84.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|85.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S
|300 / 221
|85.700 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|85.800 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|86.400 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|86.500 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|87.600 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE
|300 / 221
|88.400 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|89.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|90.000 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|90.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|91.000 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|91.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|300 / 221
|92.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|92.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|93.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition
|400 / 294
|94.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|95.100 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|95.300 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|95.700 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition
|300 / 221
|96.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|97.000 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|98.900 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|100.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|100.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto Outbound
|300 / 221
|101.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|102.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|102.200 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|103.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|106.800 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|110.300 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|112.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|115.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|117.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X
|300 / 221
|119.400 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|124.400 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|127.900 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|139.800 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|143.600 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|147.500 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|151.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.