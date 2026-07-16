C'è una nuova Range Rover in arrivo: primi dettagli sulla Range Rover Sport Electric

Range Rover sta lavorando alla sua prima elettrica. Di lei se ne parla da diverso tempo e abbiamo già visto diverse immagini. Si chiama Range Rover Electric e farà la sua apparizione in una serie di eventi esclusivi durante l'estate nel Regno Unito. Il debutto ufficiale è atteso nel corso dell'anno. Ma la casa inglese ha in serbo un'altra sorpresa e cioè il suo secondo modello elettrico chiamato Range Rover Sport Electric che è stato mostrato in anteprima in forma privata al recente Goodwood Festival of Speed.

Range Rover Sport Electric

Cosa sappiamo?

In realtà molto poco anche se questo modello era già stato protagonista di una serie di foto spia nel corso del tempo. Di certo sappiamo che sarà un po' più piccolo della Range Rover Electric e che si caratterizzerà per un look un po' più sportiveggiante.

La casa inglese si è limitata ad affermare che la Range Rover Sport Electric integra una serie di tecnologie avanzate che permetteranno di offrire la classica esperienza di guida che caratterizza tutte le Range Rover. Inoltre, la motorizzazione elettrica andrà ad affiancare le altre versioni della Range Rover Sport che propongono motori endotermici e Plug-in. Dunque, diventerà un'opzione per offrire ai clienti la motorizzazione che più desiderano.

Range Rover Sport Electric

La nuova Range Rover Sport Electric continuerà quindi a presentare le classiche forme della Range Rover Sport che ben conosciamo, con differenze minime. Il SUV poggerà sulla piattaforma MLA.

Doppio motore e la trazione integrale

Sebbene Range Rover non abbia detto nulla di preciso sulle specifiche, i colleghi inglesi di AutoExpress hanno potuto guidare un prototipo, fornendo qualche informazioni aggiuntiva. Il SUV inglese potrà contare su due motori elettrici che permetteranno di disporre della trazione integrale. Ci saranno più versioni ma quella più performante disporrà di circa 550 CV. Il tutto sarà poi alimentato da una batteria da 118 kWh che dovrebbe garantire una buona autonomia. Grazie all'architettura a 800 V sarà poi possibile ricaricare ad altissima potenza.

Range Rover Sport Electric

Tutti i dettagli della nuova Range Rover Sport Electric saranno svelati nel corso del 2026. Non rimane quindi che pazientare ancora un po'.

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