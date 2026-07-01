Land Rover presenta la Discovery Landmark: dettagli, motori e prezzo

Land Rover ha presentato una nuova versione speciale della Discovery che potrebbe essere l'ultima di questo modello a 7 posti prima di un suo rinnovamento completo. Si tratta della nuova Discovery Landmark, un nome utilizzato già in precedenza per le edizioni di fine serie delle precedenti generazione della Discovery. Ecco perché si pensa che la quinta generazione che aveva fatto il suo debutto nel 2016 (vendite dal 2017) possa essere alla fine.

Land Rover Discovery Landmark, vista di profilo

Dettagli esclusivi

La nuova Land Rover Discovery Landmark va a posizionarsi tra la S e la top di gamma Tempest. Questo modello si riconosce per una speciale tonalità di blu Tasman che richiama il blu Clearwater della prima generazione. Presenti poi una serie di dettagli stilistici esclusivi, sia all'interno che all'esterno.

Land Rover Discovery Landmark, frontale

Le finiture esterne sono impreziosite da inserti Graphite Atlas sulla griglia, sulle prese d'aria laterali dei parafanghi e sulla scritta Discovery sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo, mentre le piastre di protezione anteriori e posteriori sono rifinite in Carpathian Grey. A completare il tutto, cerchi in lega da 21 pollici nella nuova finitura Dark Agate Grey, che si aggiungono alla già ampia gamma di nove opzioni di cerchi disponibili per la Discovery. La dotazione di serie include un tetto panoramico in vetro apribile e addirittura un piccolo box refrigerante integrato nella console centrale.

Gli interni della Landmark presentano inserti in alluminio spazzolato grigio scuro con il logo Landmark, mentre i pannelli delle portiere e la plancia sono rifiniti in Tech Velour.

Land Rover Discovery Landmark, interni

Motori

Sul mercato italiano la nuova Land Rover Discovery Landmark è disponibile con i motori diesel Mild Hybrid D250 e D350.

Prezzo

Quanto costa la nuova Land Rover Discovery Landmark? Già presente nel configuratore italiano, si parte da 89.600 euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026