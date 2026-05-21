Nuova Land Rover Defender avvistata al Nurburgring. Come correva!

Un prototipo estremo della Land Rover Defender sfida i cordoli del Nürburgring. Che sia la versione stradale ispirata alla Dakar?

Vedere un fuoristrada duro e puro, di quelli nati per fango e roccia, che strilla e fa fischiare le gomme tra i cordoli del Nürburgring fa sempre un certo effetto. Se poi quel fuoristrada ha l'aria di essere ancora più estremo della già esagerata Defender Octa, allora vale la pena fermarsi un attimo a guardare.

Le ultime foto spia che circolano in rete mostrano proprio questo: un prototipo camuffato della Defender impegnato a macinare cordoli all'Inferno Verde, mettendo a dura prova i suoi massicci pneumatici Goodyear Wrangler.

Il sospetto, guardando le forme e l'assetto di questo muletto, è che sotto la pellicola optical si nasconda qualcosa di strettamente imparentato con la Defender Dakar D7X-R, la versione da corsa sviluppata per i rally-raid.

Cavalli da scatenare

Se hai presente il progetto della Dakar, saprai che la D7X-R utilizza lo stesso V8 biturbo da 4,4 litri della Octa. Per regolamento FIA, sulla vettura da gara la potenza è stata leggermente limitata rispetto ai 626 CV e 800 Nm della versione stradale.

Ma se, come sembra, Land Rover sta preparando una versione di serie per clienti molto facoltosi, puoi scommettere che quei cavalli torneranno tutti al loro posto.

Dopotutto, fuori dalle competizioni ufficiali non ci sono flange o strozzature che tengano, e ai costruttori piace parecchio l'idea di vendere ''giocattoli'' derivati dal motorsport a chi non ha troppi problemi di budget.

Nuova Land Rover al Nurburgring: che sia la Defender Dakar D7X-R stradale?

Assetto da salto (anche sui cordoli)

Le novità più interessanti, però, non sono sotto il cofano ma sottopelle. La variante da corsa monta un comparto sospensioni firmato Bilstein decisamente specialistico: un sistema a coilover singolo all'anteriore e ammortizzatori doppi paralleli al posteriore. Una configurazione pensata per digerire i salti più duri grazie alla modalità ''flight mode'' integrata nell'elettronica.

Non è tutto: la carreggiata di questo mostro è più larga di quasi 7 centimetri rispetto a quella della Octa. Il prototipo avvistato in pista sembra ereditare proprio queste geometrie extra-large.

Persino le ruote lasciano poco spazio all'immaginazione: anche se qui monta delle Goodyear al posto delle BF Goodrich da competizione, la spalla e il diametro complessivo da 35 pollici sembrano esattamente gli stessi.

Per pochi, anzi pochissimi

L'idea è che Land Rover stia pianificando una serie limitatissima della D7X-R destinata ai clienti privati. Difficile dire se ne vedremo mai una circolare sulle nostre strade o se la Casa britannica preferirà concentrarsi sui mercati del Medio Oriente, dove la sabbia (e i capitali per giocarci) non mancano mai.

Di certo c'è che i margini di guadagno su operazioni del genere sono altissimi, ottimi per finanziare e ripagare gli sforzi economici legati al programma sportivo della Dakar. Intanto, vederla muoversi così velocemente tra le curve del Nürburgring fa un certo effetto.

Fonte e foto: The Drive

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/05/2026