Range Rover Velar 2027, la nuova generazione sarà vero cambio d'identità: anticipazioni e render

Il nuovo modello sarà 100% elettrico e adotterà una piattaforma a 800 V

Una nuovissima Rage Rover Velar sta arrivando e segnerà un netto cambio di rotta per la casa automobilistica inglese. La prossima generazione sarà infatti 100% elettrica e cambierà radicalmente anche nell'aspetto. Infatti, si allontanerà dalla tradizionale silhouette da SUV della versione attuale per adottare un design più vicino a una fastback. Foto spia del nuovo modello ne sono circolate diverse negli ultimi tempi e partendo da questi scatti c'è chi ha già provato a immaginarsi l'aspetto reale del nuovo modello come nel render realizzato da Nikita Chuyko per Kolesa, che proponiamo.

Sarà davvero così?

Bisognerà aspettare ancora un po' per vedere se la nuova Velar avrà davvero questo aspetto quando entrerà in produzione, ma se così fosse ci sarà un vero cambio d'identità. Il render suggerisce che il nuovo modello manterrà alcuni tratti distintivi della Velar che già conosciamo, soprattutto al livello del frontale che presenta un aspetto tipico della Range Rover con sottili fari a LED e una griglia superiore relativamente piccola. Senza dubbio, la novità più importanti di design la troviamo dietro dato che il nuovo modello presenterà forme da fastback. La linea del tetto scende progressivamente fino a terminare con uno spoiler. Vediamo poi un lunotto fortemente inclinato che termina con una piccola coda. Insomma, un profilo da coupé e proporzioni più filanti. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova Range Rover Velar dovrebbe essere anche leggermente più lunga rispetto al modello attuale.

Range Rover Velar render

Piattaforma a 800 V e tanta tecnologia

L'aspetto potrebbe quindi essere questo. Per quanto riguarda, invece, le specifiche tecniche, alla base della nuova Velar ci sarà la piattaforma Electrified Modular Architecture (EMA) nata espressamente per le auto elettriche. Piattaforma che supporta un'architettura a 800 V e questo significa la possibilità di poter ricaricare ad altissima potenza per ridurre al minimo i tempi per un rifornimento di energia dalle colonnine HPC in corrente continua. Non ci sono informazioni precise sui powertrain ma sicuramente troveremo uno schema con almeno due motori elettrici per poter disporre della trazione integrale. Potrebbe debuttare con lo stesso pacco batterie da 117 kWh previsto per la Range Rover Electric ma non ci sono ancora conferme.

In ogni caso, i tecnici inglesi sono chiamati a garantire un'autonomia e prestazioni sufficienti a sostituire la precedente versione a combustione interna. Un lavoro sicuramente non semplice. Quando la vedremo debuttare? Una data ufficiale non c'è ma si parla del 2027. Non rimane, quindi, che attendere novità sull'arrivo della nuova Range Rover Velar.

Fonte: Kolesa

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/03/2026