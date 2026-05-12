Land Rover Defender, in arrivo un nuovo restyling: ecco foto spia e anticipazioni

C'è molta attesa per il debutto della ''baby'' Defender che arriverà nel 2027 e che sarà 100% elettrica. Land Rover, però, non si sta dimenticando della Defender che conosciamo e apprezziamo. A quanto pare, la casa automobilistica sta lavorando a un restyling che dovrebbe debuttare più o meno nello stesso periodo in cui arriverà il modello elettrico. Nei pressi del circuito del Nürburgring, in Germania, è stato intercettato un prototipo del nuovo facelift della Defender.

Land Rover Defender restyling

Vale la pena di ricordare che la Defender lo scorso anno era stato protagonista di un restyling che aveva introdotto aggiornamenti al design esterno, un sistema infotainment da 13,1 pollici e nuovi sistemi ADAS. Nessun stravolgimento ma solo alcuni affinamenti. A quanto pare, sta arrivando un ulteriore aggiornamento.

Land Rover Defender restyling

Cosa sappiamo?

Gli scatti mostrano una vettura con un leggero camuffamento sia all'anteriore e sia al posteriore. A giudicare da queste prime immagini, la Defender riceverà un nuovo paraurti anteriore e una griglia rivista con una nuova trama a rete. Possibile che alla fine la casa automobilistica introduca anche nuovi fari con una differente firma luminosa. Andando avanti, notiamo che il paraurti posteriore presenta un leggero camuffamento. Sono quindi in arrivo una serie di ritocchi al look. Notiamo anche un nuovo spoiler alla fine della linea del tetto.

Land Rover Defender restyling

Non sappiamo nulla di aggiornamenti per quanto riguarda la meccanica. Tuttavia, pare che ci saranno novità per quanto riguarda gli interni con l'introduzione di nuovi sedili. La prova è data da una foto dell'abitacolo che mostra chiaramente un divano posteriore coperto per proteggere il nuovo design. Possiamo comunque immaginare che la casa automobilistica abbia lavorato pure per introdurre un nuovo sistema infotainment. A questo punto non rimane che attendere novità sul nuovo restyling della Defender. Nel corso dei prossimi mesi dovrebbero arrivare ulteriori informazioni, man mano che lo sviluppo procede.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026