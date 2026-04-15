Range Rover Sport Twenty Edition, 20 anni si festeggiano con stile

Sono passati vent'anni dal momento in cui Land Rover decise di rispondere a una domanda che il mercato stava iniziando a formulare sottovoce: e se un Range Rover potesse andare forte, davvero forte? Il risultato fu Range Rover Sport, un SUV che nel tempo ha scalato i 999 gradini del Cancello del Paradiso in Cina, ha risalito la diga di Kárahnjúkar in Islanda sfidando una cascata d'acqua e ha stabilito record a Pikes Peak. Un curriculum che non si inventa.

Per celebrare il ventennale, ecco Range Rover Sport Twenty Edition: serie limitata, specifiche di alto bordo e una personalità visiva che non passa inosservata.

Range Rover Sport Twenty Edition: nomen, omen

Arancione come all'inizio

Il colore è il punto di partenza. La carrozzeria è disponibile nella nuova tinta ultra-metallizzata Sanguinello Orange, omaggio diretto al concept Range Stormer che precedette il modello di serie e alla tinta Vesuvius Orange della prima edizione speciale. Chi preferisce qualcosa di meno solare può optare per il classico Santorini Black o l'Ostuni White (vedi gallery).

In tutti i casi, il pacchetto Black Exterior aggiunge un tono scuro ai dettagli, con cerchi da 23 pollici in Gloss Sparkle Silver (o Gloss Black a richiesta) e la scritta ''TWENTY'' incisa qua e là: sui battitacco illuminati, sulla console centrale, persino sulle fiancate.

Range Rover Sport Twenty Edition la riconosci anche così

Dentro come una SV

L'abitacolo fa un passo deciso verso la sportività: i sedili sono gli Ebony Windsor mutuati direttamente dalla Range Rover Sport SV, struttura leggera ispirata al motorsport, con un occhio sempre alla manifattura di lusso. Il cielo è in suedecloth nero, le rifiniture in fibra di carbonio forgiata opaca completano un'atmosfera decisamente dark e raccolta.

Range Rover Sport Twenty Edition, gli interni sport luxury

Solo ibrida plug-in (ma non ci si lamenta)

Niente benzinone secco per questa edizione: la Twenty Edition punta tutto sul P550e, il sistema ibrido plug-in che abbina un sei cilindri in linea 3.0 da 400 CV a un motore elettrico da 105 kW e una batteria da 38,2 kWh. La potenza combinata sale a 550 CV, con un'autonomia in modalità elettrica di fino a 115 km (ciclo WLTP) e emissioni che partono da appena 18 g/km di CO2. Per chi vuole la spinta immediata dell'elettrico nelle curve cittadine e la coppia del sei cilindri in autostrada, la formula funziona.

Range Rover Sport Twenty Edition è solo PHEV

Sul mercato britannico i prezzi partono da circa 115.790 sterline (circa 133.000 euro), cifra che posiziona la Twenty Edition appena sopra la Sport P550e Autobiography standard su cui si basa. Una logica che ha senso: si paga un po' di più, ma si porta a casa il meglio della gamma in un pacchetto esclusivo e numerato.

Vent'anni di storia, un'edizione per celebrarli. E la sensazione che per Range Rover Sport il capitolo più interessante debba ancora essere scritto...

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/04/2026