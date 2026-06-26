Classic Defender V8, Land Rover firma una collezione davvero speciale

Land Rover Classic è una struttura della casa automobilistica inglese che si occupa di restauri Land Rover e Range Rover e offre pure il servizio di personalizzazione Works Bespoke per Classic Defender V8. Land Rover Classic ha ricevuto un'importane commessa da un unico cliente che ha portato alla realizzazione di una famiglia di quattro Classic Defender V8, caratterizzati da elementi esclusivi.

Classic Defender V8

Dettagli esclusivi su misura

Il quartetto è composto da modelli con differenti interpretazioni della carrozzeria: 90 Station Wagon, 90 Soft Top, 110 Station Wagon e 110 Double Cab Pick‑Up. Tutti adottano la verniciatura Spectral Green cangiante, che vira dal verde al viola fino all’oro, a seconda dell’angolazione di osservazione e delle condizioni di luce. Questa tinta la troviamo pure sui cerchi in lega Sawtooth da 18 pollici diamantati, i badge esterni e i pannelli centrali della plancia interna.

Classic Defender V8

Il processo di verniciatura ha richiesto ben 400 ore di lavoro, dato che fa capire molto bene il lavoro meticoloso con cura artigianale che la casa automobilistica porta avanti per realizzare questi modelli speciali. Inoltre, tutte le vetture presentano un tetto Icy White a contrasto, una gabbia expedition, la scritta Defender sul cofano e filetti bianchi dipinti a mano.

Salendo a bordo, i sedili e i rivestimenti in pelle semi‑anilina Bridge of Weir Vanilla sono impreziositi da cuciture a contrasto verdi, un richiamo alla colorazione degli esterni. Ma non è finita qui perché abbiamo anche i tappeti Superwool bordati in pelle Bridge of Weir, mentre i tappetini riportano il logo Defender in rilievo.

Classic Defender V8

Motore V8

Queste quattro Classic Defender V8 mostrano le ampie possibilità di personalizzazione offerte da Land Rover Classic attraverso il servizio Works Bespoke che permette di realizzare modelli davvero unici. Ogni Classic Defender V8 viene realizzato a partire da una Defender originale del periodo 2012‑2016, con un V8 portato a 405 CV e dotata di un pacchetto completo di componenti ad alte prestazioni sviluppati appositamente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/06/2026