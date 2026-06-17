La "baby" Defender Sport non sarà solo elettrica: Land Rover conferma anche l'ibrido

Lo sappiamo da tempo, Land Rover sta lavorando ad un rinnovo della sua gamma di vetture e in arrivo ci sono diverse novità, soprattutto nel segno dell'elettrificazione. Tra queste c'è una nuova versione della Defender che qualcuno ha ribattezzato come ''Baby Defender'' anche se alla fine dovrebbe chiamarsi semplicemente Defender Sport. Su questo modello c'è adesso una novità. Si pensava inizialmente che sarebbe stato solamente elettrico. In realtà, la casa automobilistica ha anticipato che sarà proposto pure in una versione con motorizzazione ibrida.

È stato confermato un nuovo modello della famiglia Defender come secondo veicolo a essere lanciato sulla piattaforma EMA, che in futuro includerà anche l'opzione HEV oltre a BEV.

Così è riportato sul comunicato dell'azienda che parla delle sua strategia e dei nuovi prodotti in arrivo. La scelta comunque non stupisce visto come si sta muovendo il mercato in generale e con Land Rover che ha più volte ribadito di voler dare maggiore importanza all'ibrido in questa fase. Purtroppo, non abbiamo informazioni su quale powertrain ibrido troveremo sotto il cofano della nuova Defender Sport. Il fatto che si parli di modello HEV fa pensare che non si tratterà di una motorizzazione Plug-in. In ogni caso, al debutto, sarà la versione elettrica la prima ad essere presentata.

Nuova Defender Sport

Cosa sappiamo di questo modello? Foto spia nel abbiamo già viste diverse volte. La lunghezza dovrebbe attestarsi attorno ai 4,5 metri e come accennato prima poggerà sulla piattaforma EMA (Electric Modular Architecture) che sul modello elettrico permetterà di poter contare su di un'architettura a 800 V per ricariche ad alta potenza. Ovviamente, sarà in grado di offrire le classiche capacità off-road che troviamo oggi su tutti i modelli della gamma Defender.

Land Rover Defender Sport

Da quanto sappiamo, si tratterà di un modello totalmente nuovo, il primo da quando Defender è stato trasformato da linea di modelli Land Rover in un marchio a sé stante (insieme a Range Rover e Discovery) nell'ambito dell'approccio ''House of Brands'' di Jaguar Land Rover. Un modello progettato da zero, quindi, non un tentativo di creare un equivalente elettrico dell'attuale Defender 90: una decisione dettata dalle differenze di progettazione richieste dall'utilizzo di una piattaforma ''elettrica'' ​​creata appositamente.

Lo sviluppo sarebbe a buon punto e adesso sappiamo che oltre ad essere elettrica, la Baby Defender o la Defender Sport, successivamente sarà proposta anche in versione ibrida. Non rimane quindi che attendere novità sul debutto di questo modello che sarà una delle novità più importanti al pari delle Range Rover Electric e Range Rover Sport Electric.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/06/2026