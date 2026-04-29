Questa Range Rover SV Ultra è la più lussuosa ed esclusiva di sempre

La nuova Range Rover SV Ultra rappresenta l'apice del lusso e dell'esclusività di Range Rover. Guardandola distrattamente potrebbe sembrare una normale Range Rover e invece si tratta del modello più esclusivo mai creato, l'interpretazione più raffinata del lusso che è in grado di offrire la casa automobilistiche all'interno delle sue vetture.

Range Rover SV Ultra

La Range Rover più lussuosa di sempre

Gli esterni della Range Rover SV Ultra sono disponibili in diverse colorazioni e introducono il Titan Silver, una speciale tinta che utilizza vere e finissime scaglie di alluminio e una tecnologia di pigmenti avanzata per creare una superficie brillante e riflettente, con una qualità iridescente simile a uno specchio. Questa speciale vernice è poi impreziosita da dettagli in Satin Platinum Atlas e Silver Chrome, mentre i cerchi in lega da 23 pollici sono rifiniti con inserti in Satin Platinum e nuovi coprimozzi Range Rover.

Salendo a bordo, Range Rover SV Ultra offre un abitacolo con rivestimenti in Ultrafabrics nella combinazione di colori Orchid White e Cinder Grey. I sedili sono poi impreziositi da intricati motivi a mosaico realizzati al laser, una novità assoluta per Range Rover. Tra gli altri elementi di spicco di questo modello esclusivo si segnalano il selettore del cambio con una finitura ceramica e le impiallacciature in legno di palma rattan sulla porta del mini frigorifero integrato e sul tavolino a scomparsa presente nella parte posteriore del SUV.

Range Rover SV Ultra

Da evidenziare un dettaglio importante. La vettura dispone del sofisticato sistema audio con tecnologia elettrostatica che promette di trasformare l'abitacolo in una sala da concerto. Anziché utilizzare altoparlanti tradizionali, il nuovo sistema audio impiega 21 trasduttori progettati per offrire un suono ad alta fedeltà, una chiarezza eccezionale e una bassa distorsione. La generazione del suono è affidata a una membrana ultraleggera, spessa appena 1 mm, che risponde fino a 1.000 volte più velocemente di un altoparlante tradizionale, creando un'esperienza audio coinvolgente e di qualità professionale. Sono integrati nei poggiatesta ridisegnati, negli schienali dei sedili e nelle posizioni degli altoparlanti preesistenti, inclusi quelli nel rivestimento del tetto.

Motori

La nuova Range Rover SV Ultra è già ordinabile con le motorizzazioni P550e ibrida plug-in e P540 V8, mentre una versione completamente elettrica arriverà entro la fine dell'anno. Ordinabile si, ma solamente su invito e quindi non sappiamo il prezzo che comunque sarà in linea con tanta esclusività.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026