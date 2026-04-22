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Range Rover Pearl of Tay, alla Milano Design Week proprio una perla di one-off

Avatar di Lorenzo Centenari, il 22/04/26

50 minuti fa - In Galleria Meravigli, un capolavoro firmato Range Rover Bespoke

In Galleria Meravigli, un'installazione celebra (anche) Range Rover Bespoke, il servizio di personalizzazione d'eccellenza

C'è chi alla Milano Design Week porta concetti astratti e installazioni che sembrano uscite da un incubo post-moderno. E poi c'è Range Rover, che alla Galleria Meravigli presenta direttamente la risposta alla domanda che nessuno si era posto: cosa succederebbe se qualcuno commissionasse una Range Rover ispirata alle perle del fiume Tay?

La risposta si chiama Pearl of Tay, è una one-off firmata dal reparto SV Bespoke e vale probabilmente più di un appartamento in zona Brera. Tecnicamente è una versione a passo lungo, ma chiamarla semplicemente ''grande'' sarebbe come dire che il Duomo è un posto dove ci si ripara dalla pioggia.

Range Rover Pearl of Tay, Milano Design Week 2026

Il pezzo forte è la verniciatura duotone fade - opzione inedita, debutto assoluto - che sfuma sul posteriore in un bianco perla nella zona bassa e un rose gold satinato su cofano e tetto. Il risultato è esattamente quello che immagini: l'equivalente carrozzato di un tramonto sul Mar Ligure.

Dentro, cuciture tridimensionali sui poggiatesta ispirate proprio alle perle d'acqua dolce del Tay, minibar, e dettagli in ceramica (vedi anche gallery). Business class è un eufemismo.

Range Rover Pearl of Tay, gli interni

L'auto non è sola: attorno a lei, Range Rover ha costruito ''Traces'', un percorso in tre capitoli tra film sensoriali, ricami commissionati ad artisti e oggetti artigianali scozzesi. Tutto serve a raccontare come si costruisce qualcosa di irripetibile, e onestamente ci riesce pure.

Range Rover ''Traces'', l'installazione alla Galleria Meravigli

La Pearl of Tay rimane alla Galleria Meravigli fino al 26 aprile. Dopodiché sparisce nelle mani di qualche cliente che probabilmente la userà per andare a fare la spesa, il che è il destino più nobile possibile per una one-off da capogiro.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/04/2026
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range roverland roverone-offmilano design week 2026
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Listino Land Rover Range Rover
AllestimentoCV / KwPrezzo
Range Rover 3.0D TD6 249 CV AWD Auto SE 249 / 183133.500 €
Range Rover 3.0D TD6 249 CV AWD Auto HSE 249 / 183142.200 €
Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto SE 300 / 221146.500 €
Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto HSE 350 / 257150.600 €
Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto HSE LWB 350 / 257154.500 €
Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto HSE 300 / 221155.000 €
Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto HSE LWB 7 posti 350 / 257157.400 €
Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto HSE LWB 300 / 221159.300 €
Range Rover 3.0D TD6 249 CV AWD Auto Autobiography 249 / 183160.200 €
Range Rover 3.0 Si6 PHEV 550 CV AWD Auto HSE 300 / 221166.100 €
Range Rover 3.0 Si6 400 CV AWD Auto Autobiography 400 / 294168.200 €
Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto Autobiography 350 / 257168.700 €
Range Rover 3.0 Si6 400 CV AWD Auto Autobiography LWB 7 posti 400 / 294170.700 €
Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto Autobiography LWB 7 posti 350 / 257171.200 €
Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto Autobiography LWB 350 / 257171.800 €
Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto Autobiography 300 / 221172.600 €
Range Rover 3.0 Si6 PHEV 460 CV AWD Auto Autobiography LWB 300 / 221175.700 €
Range Rover 3.0 Si6 PHEV 550 CV AWD Auto Autobiography 300 / 221183.500 €
Range Rover 4.4 V8 530 CV AWD Auto Autobiography 530 / 390191.000 €
Range Rover 4.4 V8 530 CV AWD Auto Autobiography LWB 7 posti 530 / 390193.700 €
Range Rover 4.4 V8 530 CV AWD Auto Autobiography LWB 530 / 390194.300 €
Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto SV 350 / 257204.600 €
Range Rover 3.0 Si6 PHEV 550 CV AWD Auto SV 300 / 221220.300 €
Range Rover 3.0D TD6 350 CV AWD Auto SV LWB 350 / 257229.900 €
Range Rover 4.4 V8 615 CV AWD Auto SV 615 / 452236.700 €
Range Rover 4.4 V8 615 CV AWD Auto Autobiography LWB 615 / 452262.500 €

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