Range Rover Pearl of Tay, alla Milano Design Week proprio una perla di one-off

C'è chi alla Milano Design Week porta concetti astratti e installazioni che sembrano uscite da un incubo post-moderno. E poi c'è Range Rover, che alla Galleria Meravigli presenta direttamente la risposta alla domanda che nessuno si era posto: cosa succederebbe se qualcuno commissionasse una Range Rover ispirata alle perle del fiume Tay?

La risposta si chiama Pearl of Tay, è una one-off firmata dal reparto SV Bespoke e vale probabilmente più di un appartamento in zona Brera. Tecnicamente è una versione a passo lungo, ma chiamarla semplicemente ''grande'' sarebbe come dire che il Duomo è un posto dove ci si ripara dalla pioggia.

Range Rover Pearl of Tay, Milano Design Week 2026

Il pezzo forte è la verniciatura duotone fade - opzione inedita, debutto assoluto - che sfuma sul posteriore in un bianco perla nella zona bassa e un rose gold satinato su cofano e tetto. Il risultato è esattamente quello che immagini: l'equivalente carrozzato di un tramonto sul Mar Ligure.

Dentro, cuciture tridimensionali sui poggiatesta ispirate proprio alle perle d'acqua dolce del Tay, minibar, e dettagli in ceramica (vedi anche gallery). Business class è un eufemismo.

Range Rover Pearl of Tay, gli interni

L'auto non è sola: attorno a lei, Range Rover ha costruito ''Traces'', un percorso in tre capitoli tra film sensoriali, ricami commissionati ad artisti e oggetti artigianali scozzesi. Tutto serve a raccontare come si costruisce qualcosa di irripetibile, e onestamente ci riesce pure.

Range Rover ''Traces'', l'installazione alla Galleria Meravigli

La Pearl of Tay rimane alla Galleria Meravigli fino al 26 aprile. Dopodiché sparisce nelle mani di qualche cliente che probabilmente la userà per andare a fare la spesa, il che è il destino più nobile possibile per una one-off da capogiro.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/04/2026