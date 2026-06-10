Range Rover Sport 2028: anticipazioni e foto spia del facelift

Land Rover sta preparando aggiornamenti di metà carriera mirati a rinfrescare i modelli chiave della gamma. Tra questi, la famiglia Range Rover rappresenta la vera spina dorsale delle vendite del brand. Non stupisce, quindi, che i tecnici abbiano deciso di concentrare proprio qui i propri sforzi.
Solo qualche settimana fa, i nostri fotografi avevano pizzicato la Range Rover classica, impegnata nei severissimi test invernali con una carrozzeria totalmente camuffata. Un muletto che lasciava intuire modifiche importanti al frontale e un abitacolo rivoluzionato, sulla falsariga di quanto già visto con gli ultimi prototipi della Velar.
Range Rover Sport 2028, il frontale
Range Rover Sport: tocca a lei
Le ultime foto spia scattate in Germania confermano che la cura ricostituente toccherà prestissimo anche alla Range Rover Sport, attesa al debutto come Model Year 2027 o 2028. L'esemplare intercettato su strada indossa una vistosa pellicola di camuffatura su quasi tutta la carrozzeria, che lascia scoperti solo il tetto e i montanti: segno che gli interventi estetici saranno piuttosto profondi.
Range Rover Sport 2028, ridisegnati anche il fascione e le luci posteriori
Cosa cambia fuori e dentro
Ma cosa dobbiamo aspettarci di preciso quando cadranno i veli? Guardando con attenzione le immagini del muletto in prova, noterai che il frontale cambierà volto grazie a una griglia ridisegnata, a un paraurti dalle linee inedite e a proiettori dal taglio più moderno.
Le novità, però, non si fermano all'anteriore. Se ti sposti sul retro, puoi già intravedere un nuovo layout per i fari a LED e un terminale di scarico sdoppiato con una forma differente, incastonato in un paraurti ritoccato.
Anche dentro l'abitacolo l'aggiornamento sarà consistente, con un'iniezione di tecnologia e un sistema di infotainment rivisto per rimanere al passo coi tempi. Insomma, il cantiere è aperto e i presupposti per fare bene ci sono tutti.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV S
|249 / 183
|91.200 €
|Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV SE
|249 / 183
|97.900 €
|Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV Dynamic SE
|249 / 183
|101.300 €
|Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV Dynamic SE
|300 / 221
|105.300 €
|Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV Dynamic HSE
|249 / 183
|110.300 €
|Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 460 CV SE
|440 / 324
|112.500 €
|Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV Dynamic HSE
|300 / 221
|114.200 €
|Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 460 CV Dynamic SE
|440 / 324
|116.000 €
|Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 460 CV Dynamic HSE
|440 / 324
|124.900 €
|Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV Autobiography
|351 / 258
|127.900 €
|Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 550 CV Auto Autobiography
|300 / 221
|147.300 €
|Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 635 CV Edition One
|635 / 467
|213.600 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Range Rover Sport visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Range Rover Sport
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.