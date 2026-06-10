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Range Rover Sport 2028: anticipazioni e foto spia del facelift

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4 ore fa - Range Rover Sport 2028: anticipazioni e foto spia del facelift

Le nuove foto spia della Range Rover Sport in Germania confermano l'arrivo del facelift 2027-2028: ecco come cambia il SUV premium

Land Rover sta preparando aggiornamenti di metà carriera mirati a rinfrescare i modelli chiave della gamma. Tra questi, la famiglia Range Rover rappresenta la vera spina dorsale delle vendite del brand. Non stupisce, quindi, che i tecnici abbiano deciso di concentrare proprio qui i propri sforzi.

Solo qualche settimana fa, i nostri fotografi avevano pizzicato la Range Rover classica, impegnata nei severissimi test invernali con una carrozzeria totalmente camuffata. Un muletto che lasciava intuire modifiche importanti al frontale e un abitacolo rivoluzionato, sulla falsariga di quanto già visto con gli ultimi prototipi della Velar.

Range Rover Sport 2028, il frontale

Range Rover Sport: tocca a lei

Le ultime foto spia scattate in Germania confermano che la cura ricostituente toccherà prestissimo anche alla Range Rover Sport, attesa al debutto come Model Year 2027 o 2028. L'esemplare intercettato su strada indossa una vistosa pellicola di camuffatura su quasi tutta la carrozzeria, che lascia scoperti solo il tetto e i montanti: segno che gli interventi estetici saranno piuttosto profondi.

Range Rover Sport 2028, ridisegnati anche il fascione e le luci posteriori

Cosa cambia fuori e dentro

Ma cosa dobbiamo aspettarci di preciso quando cadranno i veli? Guardando con attenzione le immagini del muletto in prova, noterai che il frontale cambierà volto grazie a una griglia ridisegnata, a un paraurti dalle linee inedite e a proiettori dal taglio più moderno.

Le novità, però, non si fermano all'anteriore. Se ti sposti sul retro, puoi già intravedere un nuovo layout per i fari a LED e un terminale di scarico sdoppiato con una forma differente, incastonato in un paraurti ritoccato.

Anche dentro l'abitacolo l'aggiornamento sarà consistente, con un'iniezione di tecnologia e un sistema di infotainment rivisto per rimanere al passo coi tempi. Insomma, il cantiere è aperto e i presupposti per fare bene ci sono tutti.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/06/2026
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Listino Land Rover Range Rover Sport
AllestimentoCV / KwPrezzo
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV S 249 / 18391.200 €
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV SE 249 / 18397.900 €
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV Dynamic SE 249 / 183101.300 €
Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV Dynamic SE 300 / 221105.300 €
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV Dynamic HSE 249 / 183110.300 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 460 CV SE 440 / 324112.500 €
Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV Dynamic HSE 300 / 221114.200 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 460 CV Dynamic SE 440 / 324116.000 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 460 CV Dynamic HSE 440 / 324124.900 €
Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV Autobiography 351 / 258127.900 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 550 CV Auto Autobiography 300 / 221147.300 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 635 CV Edition One 635 / 467213.600 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Range Rover Sport visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Range Rover Sport
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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