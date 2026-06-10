Range Rover Sport 2028: anticipazioni e foto spia del facelift

Land Rover sta preparando aggiornamenti di metà carriera mirati a rinfrescare i modelli chiave della gamma. Tra questi, la famiglia Range Rover rappresenta la vera spina dorsale delle vendite del brand. Non stupisce, quindi, che i tecnici abbiano deciso di concentrare proprio qui i propri sforzi.

Solo qualche settimana fa, i nostri fotografi avevano pizzicato la Range Rover classica, impegnata nei severissimi test invernali con una carrozzeria totalmente camuffata. Un muletto che lasciava intuire modifiche importanti al frontale e un abitacolo rivoluzionato, sulla falsariga di quanto già visto con gli ultimi prototipi della Velar.

Range Rover Sport 2028, il frontale

Range Rover Sport: tocca a lei

Le ultime foto spia scattate in Germania confermano che la cura ricostituente toccherà prestissimo anche alla Range Rover Sport, attesa al debutto come Model Year 2027 o 2028. L'esemplare intercettato su strada indossa una vistosa pellicola di camuffatura su quasi tutta la carrozzeria, che lascia scoperti solo il tetto e i montanti: segno che gli interventi estetici saranno piuttosto profondi.

Range Rover Sport 2028, ridisegnati anche il fascione e le luci posteriori

Cosa cambia fuori e dentro

Ma cosa dobbiamo aspettarci di preciso quando cadranno i veli? Guardando con attenzione le immagini del muletto in prova, noterai che il frontale cambierà volto grazie a una griglia ridisegnata, a un paraurti dalle linee inedite e a proiettori dal taglio più moderno.

Le novità, però, non si fermano all'anteriore. Se ti sposti sul retro, puoi già intravedere un nuovo layout per i fari a LED e un terminale di scarico sdoppiato con una forma differente, incastonato in un paraurti ritoccato.

Anche dentro l'abitacolo l'aggiornamento sarà consistente, con un'iniezione di tecnologia e un sistema di infotainment rivisto per rimanere al passo coi tempi. Insomma, il cantiere è aperto e i presupposti per fare bene ci sono tutti.

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