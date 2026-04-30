Audio elettrostatico e pavimento aptico: le novità di Range Rover

Se pensavi che la Range Rover a passo lungo fosse già il punto d’arrivo, il massimo della categoria ''ammiraglie'', sappi che in JLR non erano della stessa idea. Per spostare l’asticella ancora più in alto hanno creato la SV Ultra. Non è solo una questione di finiture più ricercate, ma di un approccio tecnologico che punta dritto ai tuoi sensi. Ti spiego cosa cambia.

Un concerto nel poggiatesta

La vera novità, quella che probabilmente farà discutere gli audiofili, si chiama SV Electrostatic Sound. L’idea è quella di trasformare l’abitacolo in una sala da concerto dove ogni passeggero è esattamente al centro della scena. Come ci riescono?

Dimentica i classici coni: qui trovi 21 trasduttori a pellicola sottile, spessi appena un millimetro, integrati nei poggiatesta, negli schienali e persino nel rivestimento del tetto.

Perché dovrebbe interessarti? Perché queste membrane reagiscono mille volte più velocemente di un altoparlante tradizionale e consumano il 90% di energia in meno. Il risultato è una pulizia del suono che, sulla carta, promette di essere chirurgica.

Range Rover SV Ultra, i sedili BASS opzionali

La musica la senti anche sotto i piedi

Ma l’esperienza non si ferma all'udito. La SV Ultra porta al debutto il Sensory Haptic Floor, che lavora insieme ai sedili Body and Soul (BASS).

In pratica, sotto i tappetini e dentro le poltrone ci sono dei trasduttori che generano vibrazioni calibrate dall'intelligenza artificiale in base alla musica che stai ascoltando.

E se non hai voglia di rock, puoi sfruttare sei modalità ''wellness'' (dal relax all'energizzante) per farti cullare durante il viaggio. In sostanza, la macchina non ti massaggia e basta: ti fa vibrare a ritmo. Guarda il video cliccando sulla foto di copertina.

Lusso, ma senza pelle

Esteticamente riconosci la Range Rover SV Ultra per la tinta Titan Silver, una vernice caricata con scaglie di alluminio che le dà un effetto ''metallo liquido'' piuttosto particolare, abbinata a cerchi da 23 pollici e dettagli in platino satinato.

Dentro, però, la scelta è netta: niente pelle. Al suo posto trovi tessuti tecnici (Ultrafabrics) nelle tonalità Orchid White e Cinder Grey. Una scelta moderna, meno classica, completata da inserti in legno di palma rattan a poro aperto, che rivestono tutto, dai tavolini estraibili fino alla plancia.

Range Rover SV Ultra, gli altoparlanti del sistema audio elettrostatico

Motori: per ora c’è il V8 (ma non solo)

Sotto il cofano puoi scegliere due strade. Se sei un purista, c’è il V8 biturbo da 4,4 litri di origine BMW da 540 CV. Se invece preferisci l’efficienza (senza rinunciare alle prestazioni), c’è la P550e, l’ibrida plug-in da 550 CV totali, capace di percorrere fino a 119 km in modalità puramente elettrica.

Infine, per chi volesse fare il salto definitivo verso le zero emissioni, sappi che entro l’anno arriverà anche la versione SV Ultra totalmente elettrica.

Quanto costa?

Tanto, ovviamente. In Australia parliamo di una cifra che al cambio sfiora i 320.000 euro, rendendola una delle Range Rover più costose di sempre.

Nel Regno Unito, addirittura, non puoi nemmeno ordinarla semplicemente entrando in concessionaria: è solo su invito. Un giocattolo esclusivo, insomma, per chi vuole il massimo della tecnologia senza necessariamente urlarlo ai quattro venti.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/05/2026