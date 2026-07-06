La nuova Range Rover Velar sta arrivando: ecco come cambia il SUV elettrico di Land Rover

Land Rover sta lavorando a un completo rinnovo della sua gamma. Tra foto spia e anticipazioni sappiamo già diverse cose di quello che sta arrivando. Tra i modelli più interessanti in arrivo c'è sicuramente quello che andrà a sostituire l'attuale Range Rover Velar.

Al momento l'attenzione del Gruppo Jaguar Land Rover è concentrata sulle tanto attese ammiraglie Range Rover Electric e Jaguar Type 01, che saranno entrambe presentate ufficialmente entro la fine dell'anno. L'azienda passerà quindi a introdurre modelli elettrici più orientati ai volumi di vendita, tra cui la nuova Range Rover Velar per competere con BMW iX3 , Mercedes-Benz GLC e Volvo EX60. Arriverà poi la Defender Sport, nota anche come baby Defender che oltre a essere elettrica sarà pure ibrida.

La nuova Range Rover Velar

Si tratta di un SUV, tra gli ultimi modelli a essere stati progettati sotto la guida dell'ex responsabile del design di JLR, Gerry McGovern. Rispetto all'attuale modello cambierà radialmente, con un look più elegante e slanciato caratterizzato da linee più simili a una fastback.

Come mostrano chiaramente le foto spia viste nel corso dei mesi, la nuova Velar presenta una linea del tetto che scende velocemente verso il posteriore dove è presente un accenno di coda. I prototipi avvistati durante i test presentavano la parte posteriore camuffata, con il lunotto coperto, il che suggerisce che il nuovo SUV rinuncerà al tradizionale lunotto posteriore in favore di una telecamera, come sulla Jaguar Type 01. Scelta tecnica che porta alcuni vantaggi, tra cui quello aerodinamico.

Nuova Range Rover Velar: vista di fronte

Questo nuovo modello, va detto, è indicato da tutti come la nuova Velar ma non c'è certezza che la casa automobilistica adotti ancora questo nome. In ogni caso, punta a diventare una delle vetture più vendute della nuova gamma Land Rover, insieme alla più piccola nuova Defender Sport.

Tuttavia, per poter competere adeguatamente sul mercato, dovrà disporre di una piattaforma tecnica convincente. Non sappiamo ancora le specifiche tecniche. La nuova Vela dovrebbe comunque dover disporre di un'architettura a 800 V per poter effettuare ricariche ad altissima potenza. Per garantire la trazione integrale, il powertrain dovrebbe disporre di due motori elettrici.

Nuova Range Rover Velar: vista di profilo

Sarà poi proposta anche con una motorizzazione ibrida? Possibile visto il piano del Gruppo inglese per i suoi nuovi modelli. Ne sapremo comunque di più nel corso dei prossimi mesi.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026