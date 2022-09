Defender 75th, l'epopea Land Rover in una special edition

Si basa sull'allestimento HSE ed è disponibile in versione 90 o 110. Per Defender 75th, tinta esclusiva e dettagli unici. Il prezzo

Correva l'anno 1948 e al Salone dell'Auto di Amsterdam faceva la sua prima apparizione Serie I, la trisnonna dell'odierna Land Rover Defender. Con l'anniversario del quarto di secolo che bussa già alle porte, ecco Defender 75th Limited Edition, fuoristrada al passo con i tempi per design e contenuti tecnologici, ma anche animato da un profondo senso di gratitudine verso la celebre antenata.

VERDE NOSTALGIA Disponibile nelle versioni 90 e 110, Defender 75th Limited Edition si distingue essenzialmente per il suo esclusivo tema di design esterno, la tinta Grasmere Green. Completano il look i cerchi in lega da 20 pollici sempre in Grasmere Green e borchie centrali abbinate, l'elegante grafica ''75 Years'', i paraurti Ceres Silver e i Privacy Glass.

ROCCIOSA Resistenti e versatili come per ogni Defender, gli interni si differenziano a loro volta per la traversa rifinita in Grasmere Green Powder Coat spazzolato e per dettagli incisi al laser. I sedili sono rivestiti in Resist Ebony, la console centrale in materiale Robustec, il tessuto più robusto disponibile sulla gamma Defender.

FULL OPTIONAL La nuova edizione limitata si basa sull’allestimento HSE e include una miriade di accessori. Come 3D Surround Camera, Meridian Sound System, fari LED Matrix, sistema di infotainment Pivi Pro da 11,4 pollici, presa di ricarica domestica (in caso di alimentazione ibrida plug-in), connessione Wi-Fi, Head-Up Display, Wireless Device Charger, Terrain Response configurabile e Towing Pack. Tutti i modelli 75th Limited Edition dispongono anche di un tetto ripiegabile in tessuto, mentre il comfort di bordo è garantito da sedili a memoria elettrica riscaldati per guidatore e passeggero a 14 vie, volante riscaldato e climatizzatore a tre zone.

HYBRID ONLY Le scelte di propulsori includono l’efficiente 2 litri plug-in hybrid P400e, il 3 litri mild hybrid a benzina P400 Ingenium, inoltre il 3 litri diesel mild hynrid D300, unica motorizzazione disponibile anche su Defender 75th 90.

PRIORITY LIST Nuova Defender 75th Limited Edition in vendita anche in Italia a un prezzo di partenza di 114.300 euro. Sarà offerta in via prioritaria agli attuali ed ex possessori di Defender di qualsiasi versione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/09/2022