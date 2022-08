Follie british: all’asta le Land Rover e le Jag usate negli stunt di 007

Settembre ghiotto per gli appassionati di belle auto, di James Bond e di cimeli cinematografici. Per festeggiare i 60 anni della serie di film dell’Agente 007, la casa d’aste Christie’s metterà all’incanto due Defender, una Jaguar XF e una Range Rover SVR, oltre a una Defender 110 utilizzata negli inseguimenti del film No Time To Die con Daniel Craig. Il ricavato dell’asta andrà alla Croce Rossa britannica.

All'asta Land Rover e Jaguar di 007: No Time To Die, una scena del film

LE AUTO La Range Rover Sport SVR (valutazione tra le 80mila e le 120mila sterline) è una delle sei fornite dalla casa inglese per le riprese di un inseguimento in fuori strada ad alta velocità. Le due Defender, anch’esse utilizzate negli inseguimenti, hanno il numero di telaio che inizia con 007. Sarà poi messa all’asta anche una Jaguar XF (valutata tra le 50mila e le 70mila sterline) utilizzata negli inseguimenti per le strette e tortuose strade di Matera.

All'asta Land Rover e Jaguar di 007: No Time To Die, la Defender Bond Edition vista di lato

VEDI ANCHE

C’È ANCHE LA ONE-OFF Durante l’asta verrà messa in vendita anche una Defender 110 V8 Bond Edition, creata da SV Bespoke e ispirata alle specifiche delle Defender utilizzate in No Time To Die. Il prezzo stimato oscilla tra le 200mila e le 300mila sterline. Realizzata sulla base di una delle 300 Bond Edition prodotte, questa si caratterizza anche per la presenza di un esclusivo logo ''60 anni di Bond' sulla protezione del cruscotto. Il veicolo è omologato per la circolazione nel Regno Unito, e il ricavato sarà devoluto al progetto di Conservazione Tusk.

All'asta Land Rover e Jaguar di 007: No Time To Die

UN MESE DI JAMES BOND L’asta dedicata all’agente segreto più famoso del mondo si chiama Sixty Years of James Bond, ed è divisa in due parti. La prima si svolge dal 15 settembre e andrà avanti fino al 5 ottobre, il “James Bond Day”: in questo periodo verranno messi all’asta 35 lotti che comprendono i venticinque film con i manifesti originali, attrezzature, costumi e altri memorabilia. Le stunt car Defender, Range Rover e Jaguar sono invece tra i 25 lotti (comprendenti orologi, costumi e altri oggetti di scena) della seconda parte dell’asta che si terrà il 28 settembre a Londra. Organizzata da Christie's ed EON Productions, si svolgerà solo su invito, ed è possibile partecipare di persona oppure online, sulla piattaforma Christie' s Live.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/08/2022