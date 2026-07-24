Alfa Romeo Tonale usata: difetti da controllare prima dell'acquisto

Se stai valutando di metterti in garage una Alfa Romeo Tonale usata, dall'inghilterra arrivano utili consigli e avvertimenti sui possibili difetti che dovresti verificare. Ma anche una precisazione che in molti tendono a dimenticare: la Tonale è stata la prima vettura di serie a debuttare con un certificato digitale NFT.

Questa tecnologia è stata utilizzata per registrare chilometraggio e interventi di manutenzione in modo trasparente e praticamente impossibile da manomettere: un particolare, questo, che ti aiuterà a valutare la tua prossima auto con più serenità. Ma ora veniamo al sodo ed esaminiamo i possibili difetti nelle varie aree.

Al volante, niente sorprese

Dal punto di vista della dinamica di guida, le notizie sono generalmente buone. Come ci si aspetta da un'Alfa, la Tonale sa regalare soddisfazioni tra le curve: l'assetto è ben calibrato, la risposta dei freni è decisa e l'integrazione tra motore termico ed elettrico avviene in modo fluido.

Se proprio vogliamo trovarle un difetto su strada, riguarda un isolamento acustico dell'abitacolo non sempre impeccabile, che può infastidire un po' nei lunghi trasferimenti autostradali. Ma quando si analizza un modello di seconda mano, la guida è solo metà dell'opera. Ecco i principali aspetti da verificare durante un test drive, emersi dall'esperienza d'uso oltre manica.

Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano

Freni: rumorosità a freddo e usura delle pastiglie

Uno dei peccati veniali riscontrati su diverse vetture riguarda l'impianto frenante. Non parliamo della capacità di arresto — che resta di ottimo livello — quanto di un fastidioso fischio ai freni, sensibile soprattutto a pastiglie fredde o con clima umido.

Per ovviare al problema, molti proprietari sono passati a pastiglie con mescola più morbida: una soluzione efficace contro i rumori, ma che comporta inevitabilmente un'usura precoce dei componenti. Quando provi l'auto, fai qualche frenata a bassa velocità per testarne la rumorosità.

Elettronica di bordo e avvisi fantasma

Come accade per molte auto di ultima generazione, anche la Tonale non è del tutto esente da piccole incertezze sul fronte elettronica e infotainment. Tra le anomalie segnalate rientrano sensori di parcheggio talvolta troppo sensibili, riavvii estemporanei dello schermo centrale ed episodici avvisi anti-collisione a strada completamente sgombra.

Nella maggior parte dei casi, la soluzione risiede negli aggiornamenti software ufficiali: prima di acquistare, assicurati che la vettura sia stata aggiornata regolarmente presso la rete d'assistenza.

Nuova Alfa Romeo Tonale: il touchscreen da 10,25'' del sistema multimediale

Il telecomando indossabile e la batteria sigillata

In dotazione con la vettura, oltre alla chiave principale, è presente un piccolo telecomando indossabile per l'apertura e la chiusura delle portiere. Un'idea comoda per la vita di tutti i giorni, che nasconde però un dettaglio pratico: la batteria interna non è sostituibile. Una volta scarica, dovrai necessariamente acquistare un nuovo dispositivo. Se il venditore ti consegna il kit chiavi completo, controlla che questo accessorio sia ancora funzionante.

La sorpresa del traino: meglio la Mild Hybrid della Plug-in

Se hai intenzione di utilizzare l'auto per trascinare un rimorchio o un carrello, c'è una specifica tecnica che potrebbe sorprenderti. Sulla carta, la versione Plug-in Hybrid Q4 con i suoi 280 CV e la trazione integrale sembrerebbe la scelta più logica.

In realtà, per via delle omologazioni legate al peso della batteria, la sua capacità di traino è limitata a 1.250 kg. Paradosso vuole che la variante Mild Hybrid da 160 CV faccia meglio, arrivando fino a 1.500 kg. Un elemento da tenere ben presente se ciò rientra tra le tue priorità.

In compenso la plug-in ha molta più grinta in ripresa e offre una sessantina di chilometri di autonomia per affrontare il casa ufficio a batterie. Nel complesso, la Tonale usata si conferma un'opzione interessante per chi cerca un SUV compatto piacevole da guidare, a patto di scegliere un esemplare seguito con cura e con l'elettronica in ordine.

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