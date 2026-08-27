Gazoo Racing al lavoro su una Lexus RX Morizo RR per sfidare la BMW X5

Foto spia e rumor sulla nuova Lexus RX Morizo RR curata da Gazoo Racing: motore ibrido da 600 CV per sfidare BMW X5 M e Audi RS Q8

Guarda bene le immagini: quell'assetto visibilmente ribassato e la postura aggressiva non appartengono al solito SUV di lusso pensato per accompagnare i figli a scuola. In quella che i rumor indicano coma Lexus RX Morizo RR c'è lo zampino di Gazoo Racing, e una simile versione sportiva è chiaramente nata con l'intenzione di andare a stuzzicare le rivali ad alte prestazioni tedesche.

Lexus RX Morizo RR, i freni Brembo - Foto da Autoevolution.com

Un look muscoloso che serve alla meccanica

Attesa sul mercato orientativamente per il 2028, questa versione inedita si basa sulla sagoma ben nota della Lexus RX. Le differenze vere, però, le noti appena ti avvicini.

Sul frontale spiccano prese d'aria di dimensioni maggiorate, derivate direttamente dalla RX 500h F Sport Performance. Non si tratta di semplice estetica: servono a far respirare il motore e a garantire il giusto raffreddamento all'impianto frenante.

I parafanghi anteriori sono stati allargati in modo vistoso, regalando alla vettura una presenza su strada decisamente più piantata. Un altro indizio chiaro sulle ambizioni di questa Lexus RX Morizo RR arriva dalle ruote: sotto i parafanghi allargati trovano spazio cerchi in lega da 21 pollici abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport 4 SUV a sezione differenziata (265/40 all'anteriore e ben 295/35 al posteriore).

A fermare la corsa di questo colosso ci pensa poi un impianto con imponenti pinze freno rosse firmate Brembo, mentre al posteriore si notano i doppi terminali di scarico, anche se la loro installazione sembra ancora alquanto posticcia visto il grossolano lavoro di bricolage ai danni del paraurti.

Lexus RX Morizo RR, il posteriore - Foto da Autoevolution.com

Prestazioni da super-SUV: si parla di 600 CV

Ufficialmente, né Toyota né Lexus hanno ancora rilasciato dati tecnici. Tuttavia, le indiscrezioni che circolano con insistenza parlano di un'architettura meccanica tutta nuova: un motore 2.0 turbo benzina a quattro cilindri accoppiato a due motori elettrici, uno per ciascun asse.

Se queste voci trovassero conferma, la potenza complessiva potrebbe spingersi fino alla soglia dei 600 CV. Per darti un metro di paragone, la versione più potente ad oggi in gamma — la RX 500h — si ferma a 366 CV. Un salto quantico che posizionerebbe la RX Morizo RR in rotta di collisione diretta con mostri sacri del calibro di BMW X5 M Competition, Audi RS Q8 e Mercedes-AMG GLE 63 S.

La firma ''Morizo'' non è un dettaglio casuale. Si tratta del nome d'arte utilizzato in pista da Akio Toyoda, presidente del gruppo. Dopo il primo esperimento sulla piccola LBX Morizo RR (che eredita la meccanica della GR Corolla), portare questo trattamento su una crossover di taglia grande conferma quanto il marchio faccia sul serio nel voler trasformare uno dei suoi modelli più venduti (all'estero) in un'auto capace di regalare scariche di adrenalina reali.

Lexus RX Morizo RR potrebbe debuttare nel 2028, sulla base della RX aggiornata dopo il facelift di metà carriera. Gli avvistamenti di prototipi camuffati suggeriscono che potrebbe arrivare già il prossimo anno con un display più grande per l'infotainment e lievi aggiornamenti stilistici.

Fonte: Autoevolution

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