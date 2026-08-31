Ferrari dirà addio all’ibrido per la sua nuova 296 più estrema?

A circa un anno dalla presentazione della Speciale (guarda Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari), variante più orientata alla pista della 296, Ferrari starebbe sviluppando una versione ancora più radicale della sua supercar.
Ferrari 296, la nuova estrema si chiamera Challenge Stradale?
Anche se non confermato, il nome atteso è Challenge Stradale e alcuni prototipi camuffati sono già stati fotografati nei pressi di Maranello. L’idea sarebbe quella di trasferire su strada parte dell’impostazione della 296 Challenge (guarda Ferrari 296 Challenge), nata per il campionato monomarca del Cavallino. Tra gli elementi più evidenti figurano una carrozzeria più aggressiva, un frontale specifico e un'imponente ala posteriore.
Ferrari: potrebbe arrivare una 296 estrema senza motore ibrido chiamata Challenge Stradale
Addio al sistema ibrido?
La principale novità riguarderebbe il propulsore. Le 296 GTB e 296 GTS, insieme alla Speciale, utilizzano un V6 biturbo da 3,0 litri abbinato a un motore elettrico posteriore. Nella Speciale il sei cilindri sviluppa 700 CV, mentre il sistema plug-in hybrid, con batteria da 7,45 kWh, porta la potenza complessiva a 881 CV (51 CV in più dei modelli standard).
La nuova Challenge Stradale potrebbe invece rinunciare completamente al motore ibrido, seguendo la strada già adottata dalla 296 Challenge. Secondo le indiscrezioni, il V6 potrebbe raggiungere 720 CV.
Ferrari: potenza di 720 CV solo a benzina e aerodinamica spinta come la Challenge (foto)
Peso e aerodinamica al centro del progetto
La rinuncia ai componenti elettrici consentirebbe inoltre un'importante riduzione della massa. L’obiettivo ipotizzato sarebbe un peso a secco di 1.300 kg, circa 170 kg in meno rispetto alla 296 stradale standard.
L’aerodinamica derivata dalla versione racing dovrebbe contribuire a rendere la vettura più veloce in pista, trasformandola in una soluzione particolarmente interessante per chi cerca un'auto da track-day con caratteristiche racing, ma regolarmente omologata per la strada. Il debutto, ancora da confermare, potrebbe avvenire a novembre 2026.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|296 GTB 3.0 V6 Turbo
|663 / 488
|275.110 €
|296 GTS 3.0 V6 Turbo
|663 / 488
|320.000 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ferrari 296 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Ferrari 296
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.