In attesa della EV: nuova Ferrari 296 Versione Speciale? Le foto spia

Carrozzeria più leggera, un sistema ibrido ancor più potente. Presentazione di nuova 296 VS ad aprile? Prime foto e ultime news

Mentre l'attenzione è tutta sull'elettrica, che ora sappiamo verrà presentata il 9 ottobre prossimo, c'è una Ferrari ibrida che under the radar scalda i muscoli per debuttare già nel corso della primavera. Chiamala, se vuoi, nuova Ferrari 296 Versione Speciale. Al 99%, la formula è quella giusta.

Avvistata a Maranello da un nostro fotografo spione sotto forma di prototipo ultra-camuffato, Ferrari 296 VS è uno dei sei nuovi modelli che l'ad Benedetto Vigna ha annunciato per il 2025, in occasione della conferenza sui (prosperosi) dati di bilancio.

Ferrari 296 VS: le modifiche alla carrozzeria

Ferrari 296 Versione Speciale (2025), prime foto spia

Entrando nel merito. Il travestimento è ingombrante e rende i cambiamenti difficili da distinguere. Aguzzando la vista, tuttavia, qualcosa si intravede. Esteticamente, le novità potrebbero essere le seguenti:

nuovo paraurti anteriore con tripla presa d'aria inferiore sui bordi esterni;

con tripla presa d'aria inferiore sui bordi esterni; cerchi ruota alleggeriti grazie a razze più sottili;

ruota alleggeriti grazie a razze più sottili; sistema frenante in carbonio ceramico con pinze gialle timbrate Ferrari;

in carbonio ceramico con pinze gialle timbrate Ferrari; nuovo spoiler posteriore più pronunciato (è una possibilità);

più pronunciato (è una possibilità); diffusore posteriore dal profilo più corsaiolo.



Ferrari 296 VS, modifiche anche al posteriore



Miglior rapporto peso/potenza

A differenza della declinazione Assetto Fiorano, concentrata essenzialmente su peso e penetrazione aerodinamica, il trattamento Versione Speciale che il Cavallino riserva alle sue bimbe comporta solitamente sia una cura dimagrante, sia una sessione di potenziamento muscolare. Aspettiamoci perciò che Ferrari 296 VS sia:

più leggera rispetto ai 1.470 kg di peso a secco di 296 GTB;

più potente rispetto agli 830 CV della versione standard.



Sia in configurazione coupé (GTB), sia spider (GTS), al momento l'erede spirituale di Ferrari F8 Tributo è mossa rispettivamente da:



un V6 biturbo 3,0 litri da 610 CV;

un motore elettrico da 166 CV;

un pacco batteria da 7,45 kWh ricaricabile da presa esterna.



L'architettura ibrida plug-in esprime una potenza combinata di 830 CV e una coppia massima di sistema di 740 Nm, nonché un'autonomia elettrica di 25 km.

Cosa ancora più interessante, Ferrari 296 accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima superiore ai 330 km/h. Come appurato dal nostro Alessandro un po' di tempo fa.

Verosimilmente, l'upgrade di potenza potrebbe aggirarsi attorno ai +70 CV, consentendo così alla berlinetta emiliana di ottenere la cifra tonda di 900 CV di sistema, avvicinandosi pericolosamente all'output di Lamborghini Temerario (920 CV).

Tieni d'occhio Motorbox per altri aggiornamenti pre-reveal.

Ferrari 296 Versione Speciale (2025): 900 CV di potenza?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/02/2025