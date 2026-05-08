Aumentare la potenza spendendo poco: verità e bufale

La tentazione è forte. Sei lì che guardi il cofano della tua auto e pensi che, con qualche centinaio di euro e un sabato pomeriggio libero, potresti tirare fuori quei 20 o 30 cavalli che il costruttore ha ''dimenticato'' in fabbrica.

Il web è pieno di promesse, kit miracolosi e tutorial che la fanno facile. Ma prima di mettere mano alla carta di credito e rovinarti il weekend (e magari il motore), è meglio se facciamo due chiacchiere su cosa funziona davvero e cosa, invece, è solo fumo negli occhi.

Perché la verità è che i cavalli costano, e quelli che costano poco spesso nascondono delle insidie che nessuno ti scrive sulla confezione.

Filtro a cono - Foto di Adrian Kusznirewicz su Unsplash

Il filtro a cono: più rumore che sostanza

Il punto di partenza di ogni aspirante preparatore è il Cold Air Intake. L'idea è semplice: togli l'airbox originale, che è strozzato per ragioni di silenziosità e costi, e ci metti un bel filtro a cono. Costo? Dai 150 ai 500 euro. Guadagno promesso? Anche 15-20 CV.

La realtà: sulle auto moderne, l'aspirazione di serie è già piuttosto ottimizzata. Nella maggioranza dei casi, il guadagno ottenibile su un motore stock aspirato è inferiore ai 5 CV reali e solo raramente si va oltre. Su turbo particolarmente “strozzate” qualcosa in più è possibile, ma 15-20 CV solo con l'aspirazione è quasi sempre marketing.

Inoltre, se monti un filtro a cono economico e lo piazzi lì nel vano motore, senza una paratia termica seria, finirai per pescare aria calda. E l'aria calda è meno densa: risultato, perdi potenza. Se va bene, guadagni un sound più cattivo in accelerazione, ma i cavalli restano quelli.

Un filtro a cono montato male, senza isolamento termico e senza una progettazione dell’aspirazione, può peggiorare le prestazioni pescando aria calda dal vano motore. Ma un sistema di aspirazione ben progettato, con airbox chiuso e presa d’aria dedicata, può migliorare leggermente flusso e risposta del motore.

Scarico o lanciafiamme? - Foto di Oscar Sutton su Unsplash

Scarico ''Cat-back'': la musica cambia, la spinta meno

Qui parliamo di sostituire tutto quello che sta dal catalizzatore in poi. Molti ti diranno che liberando i gas di scarico il motore ''respira'' e guadagni 10 o 15 CV.

La realtà: su molte auto moderne ci sono altre componenti che contribuiscono a soffocare i gas di scarico, spesso il primo indiziato è il catalizzatore (o il filtro antiparticolato/DPF).

Cambiare solo i silenziatori finali serve sicuramente a far girare i vicini di casa quando rientri la sera, ma l'incremento di potenza è spesso nell'ordine del ''non pervenuto'' o, se sei fortunato, di un paio di cavalli (e serve comunque una rimappatura per poterne trarre davvero giovamento).

Se vuoi incrementi veri devi toccare i collettori o il downpipe, ossia la prima sezione del tubo di scarico che collega direttamente la turbina all'impianto di scarico nei motori turbo. Lì, però, i prezzi salgono e il tasso di legalità dell'operazione cala velocemente.

Rimappatura di una centralina - Immagine generata con A.I.

Centralina: l'unico vero ''colpo gobbo''

Se cerchi il miglior rapporto euro/cavallo, la mappatura della ECU vince a mani basse. Soprattutto sui motori turbo, con 400-700 euro puoi davvero cambiare faccia all'auto, guadagnando anche il 20% di coppia e potenza.

Con gli aspirati, invece, il guadagno tipico è molto più basso: tra il 3 e l'8%.

La realtà: attento ai ''moduli aggiuntivi'' da 100 euro su eBay. Sono spesso semplici resistenze che ingannano i sensori e portano il motore a lavorare fuori dai parametri di sicurezza.

Intendiamoci, moduli piggyback seri esistono e possono funzionare bene, ma quelli economici da marketplace spesso sono invece semplici trucchi per far pedere la bussola ai sensori.

Una mappatura seria va fatta al banco da uno che sa dove mettere le mani. E ricorda: più potenza significa più stress per frizione, cambio e freni. Sei sicuro che il resto della tua auto sia d'accordo?

Rappresentazione esagerata di un motore fuso - Immagine generata con A.I.

Il pericolo del ''girare magro''

C'è poi un errore che fanno in molti: pensare che far entrare più aria porti il motore a girare ''grasso'' (troppa benzina).

In genere è vero l'esatto contrario. Se il tuo nuovo filtro a cono o i collettori portano più aria e se la centralina della tua auto non ha la potenza sufficiente per adeguare in automatico l'iniezione, il motore girerà ''magro'' (lean).

Ora, le auto moderne hanno in genere buone capacità di auto-adattamento, ma su modelli datati la ECU potrebbe non essere in grado di star dietro all'aumentato flusso d'aria.

Se così fosse le temperature in camera di combustione salirebbero e rischieresti di fondere un pistone. Se modifichi l'hardware (aria in entrata o in uscita), devi quasi sempre correggere il software.

Sarà sempre più il software a definire il comportamento delle auto - foto Bosch

In conclusione: ne vale la pena?

Ti dirò come la penso: il tuning ''fai-da-te'' sotto i 1.000 euro è un campo minato. Se vuoi più sound, divertiti pure con un filtro e uno scarico, ma non aspettarti miracoli al semaforo. Se invece cerchi le prestazioni vere, metti da parte i soldi per una mappatura professionale fatta da chi ha un banco prova e anni di esperienza.

I cavalli ''facili'' sono come le diete miracolose: sulla carta funzionano tutte, ma alla fine quello che conta è il metodo (e il portafoglio).

Ricorda poi che in Italia molte modifiche non sono omologate, possono invalidare l'assicurazione, far fallire la revisione e causare il sequestro del veicolo o il ritiro del libretto. Leggi la nostra guida legale al tuning in Italia per scoprire cosa è consentito, cosa non lo è e quali rischi corri a violare le regole.

Copertina: Foto di Tim Mossholder su Unsplash

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