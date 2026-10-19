Renault Twingo elettrica: la prova della city car a 4 porte che costa meno di 20.000 euro

L'abbiamo provata nella versione Techno: ecco come va in città, quanti chilometri percorre davvero e quali sono i suoi pregi e difetti

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric riporta in strada lo stile con gli occhi sporgenti e la silhouette a proiettile della Twingo del 1992, ma in chiave super moderna e solo elettrica. Parte da 19.500 euro, ha quattro porte, 263 km di autonomia dichiarata e mantiene la formula di praticità ed economicità dell'antesignana, con qualche dotazione utile in più. L'ho provata nell'allestimento Techno: ecco come va, quanto percorre davvero e a chi conviene.

Quando Renault ha associato al nome Twingo forme banali, il successo della prima vera Twingo del 1992 non si è replicato. Ora lo stile torna, ed è la terza operazione amarcord riuscita dopo Renault 5 e Renault 4: auto dallo stile inconfondibile, ma personali e moderne, che possono piacere anche a chi non ha mai visto le loro progenitrici. Sono tutte soltanto elettriche. Peccato, viene da dire: oggi l'idea di convertirsi subito all'elettrico è passata e la nuova auto si sceglie in base alle proprie esigenze e al portafoglio, quindi una versione ibrida di tutte e tre avrebbe fatto buoni numeri. La scelta è forzata dalle multe e dalle scadenze dettate dall'Unione Europea, ma anche da una piattaforma così specializzata per la trazione elettrica da consentire prezzi di vendita interessanti.

Renault Twingo E-Tech Electric: dinamica di 3/4 posteriore

''Sotto i 20.000 euro'' è stata la promessa dell'ex CEO Luca de Meo alla presentazione della nuova Twingo, e la promessa è stata rispettata. Il prezzo d'attacco dell'allestimento Evolution è di 19.500 euro e non è il classico prezzo civetta, perché ha già tutto quanto serve. Anche l'altro allestimento, Techno, non si discosta molto: 21.100 euro, con una dotazione che rende la vita di bordo più facile e comoda: climatizzatore automatico, retrocamera, palette al volante con OnePedal e keyless.

Cosa offre in più di nonna Twingo? Un bel paio di portiere posteriori, che rendono la vita più comoda a chi ha una famiglia con bambini e seggiolini, ma anche a chi vuole ospitare il nonno o la zia, che salgono a bordo senza fatica grazie ad aperture larghe.

Con i suoi 379 centimetri è super posteggiabile, ma la forma a proiettile, con il muso corto e la coda dritta da monovolume tascabile, funziona come nella prima serie per ricavare spazio a bordo. In quattro si sta comodi e il bagagliaio è discreto: 305 litri, che diventano 1.000 con due soli posti disponibili.

Dalla prima Twingo eredita anche la modularità: le due poltroncine posteriori scorrono longitudinalmente, per dare più spazio a persone o bagagli. L'ospite meno gradito, come in quasi tutte le elettriche, sono i cavi di ricarica, che però si possono tranquillamente lasciare a casa se si ricarica alla colonnina o in box.

Renault Twingo E-Tech Electric: colori vivaci

L'elettronica di bordo delle Renault di ultima generazione funziona bene. La mia Twingo scodinzola quando mi avvicino e sblocca le porte, e mi saluta quando scendo e mi allontano. Al volante ho un quadro strumenti digitale da 7 pollici con tutte le informazioni che servono e al centro della plancia uno schermo da 10 pollici che funziona bene, sia nel passaggio dal sistema di bordo ad Android Auto o Apple CarPlay, sia nei menu e sottomenu di setup: icone grandi e touch reattivo rendono facile usare l'infotainment. Quasi sempre: un paio di volte, all'accensione, lo schermo è rimasto nero.

Per la climatizzazione Renault non ha abbandonato i comandi fisici: tre rotelle cliccabili che si abbinano bene al quarto elemento tondo al centro plancia, il pulsantone rosso delle quattro frecce che sembra quello di un quiz televisivo, facile da vedere e da premere in emergenza.

Renault Twingo E-Tech Electric: la plancia

La posizione di guida non è perfetta per i miei gusti: il volante rimane un po' troppo alto per me, che abbasso sempre il sedile al massimo, e lo trovo anche troppo grande per una piccola da città pronta a scattare e a scartare gli imprevisti. I sedili sono abbastanza stretti e compatti, poco adatti alle taglie forti, e la regolazione dello schienale è a leva.

La Twingo condivide con Renault 5 e Renault 4 la piattaforma AmpR Small ed eredita la stessa tecnologia, qui nella versione più cittadina.

Specifiche Tecniche Piattaforma AmpR Small Motore elettrico 82 CV, 175 Nm Batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 27,5 kWh Autonomia dichiarata Fino a 263 km Ricarica AC Fino a 6,6 kW (11 kW con Advanced Charge Pack) Ricarica DC 50 kW con Advanced Charge Pack (10-80% in circa 30 minuti) 0-50 km/h 3,85 secondi 0-100 km/h 12,1 secondi Velocità massima 130 km/h Lunghezza 379 cm Bagagliaio 305 litri (1.000 con due posti) Peso Circa 1.200 kg SCx 0,656

È interessante che la scheda tecnica riporti anche un dato prestazionale cittadino, lo 0-50 km/h, che la Twingo copre in 3,85 secondi, oltre allo 0-100 in 12,1 secondi.

Quelli della Twingo sono numeri da auto pensata per muoversi agilmente in città, e in città si guida con piacere grazie alle dimensioni compatte, al buon raggio di sterzata e al motore elettrico pronto a scattare al verde. Lo scatto è felino ma non schiaccia nei sedili come fanno alcune concorrenti elettriche. Non esiste una modalità Sport, ma solo una modalità alternativa Eco. Con le palette al volante si regola l'intensità della rigenerazione, cioè anche del freno motore, fino alla modalità OnePedal (che si disattiva in retromarcia), la mia preferita.

Fuori città si trovano le curve su cui apprezzare una guida da kart: un kart non leggero, intorno ai 1.200 kg, ma divertente e preciso. A differenza delle sorelle maggiori R4 e R5, al retrotreno non ci sono sospensioni multilink ma un assale flessibile. Penso si possano evitare i cerchi da 18'' (optional, 500 euro) della Twingo in prova e tenersi i 16 pollici di serie: i 18'' non creano problemi di comfort, ma con i 16'' si affronta meglio anche il pavé più sconnesso.

Renault Twingo E-Tech Electric: gli schienali posteriori reclinati

È un buon compromesso tra agilità e consumi, che garantisce una buona autonomia cittadina anche con una batteria leggera, e una buona autonomia anche fuori porta. I 250 km urbani si ottengono senza problemi e non ci si discosta di molto se non si esagera in autostrada, dove con un minimo di attenzione si può pensare di sfiorare i 200 km.

Se vi avventurate in autostrada, Google Maps con Route Planner aiuta a pianificare le soste necessarie. Con la ricarica a 50 kW, disponibile con l'Advanced Charge Pack da 490 euro, si passa dal 10 all'80% in mezz'ora o poco più.

Vi chiedete anche voi perché ci siano quelle pinnette sopra le luci posteriori? Stile o aerodinamica? La risposta ufficiale è aerodinamica, anche se pensata con stile. La Twingo E-Tech ha un'aerodinamica curata anche nel sottoscocca carenato, con un SCx di 0,656 che le consente una discreta autonomia anche fuori dal traffico cittadino. In velocità il rumore che si sente di più sono proprio i fruscii aerodinamici, mentre la scocca è ben isolata e silenziosa.

È perfetta per chi non è attento alla manutenzione e ai tagliandi: l'unica operazione che si può fare in autonomia è il rabbocco del liquido lavavetro, mentre per liquido freni e liquido di raffreddamento l'appuntamento è ogni tre anni.

Quanto costa la Renault Twingo elettrica?

Parte da 19.500 euro nell'allestimento Evolution. La Techno provata costa 21.100 euro.

Quanti km fa la Renault Twingo elettrica?

L'autonomia dichiarata è fino a 263 km. Nella prova si ottengono circa 250 km in città e fino a 200 km in autostrada con guida attenta.

Quanto ci mette a ricaricarsi?

Con l'Advanced Charge Pack (490 euro) la ricarica in corrente continua a 50 kW porta dal 10 all'80% in mezz'ora o poco più. Di serie la ricarica in alternata arriva a 6,6 kW.

La Renault Twingo elettrica ha quattro porte?

Sì, ha due portiere posteriori con aperture larghe, comode per chi viaggia con bambini e seggiolini o con ospiti anziani.

Quanto è grande il bagagliaio?

305 litri, che diventano 1.000 con due soli posti. I sedili posteriori scorrono per modulare lo spazio.

Su quale piattaforma è costruita?

Sulla AmpR Small, la stessa di Renault 5 e Renault 4, nella versione più cittadina.

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