Renault Rafale Hypnotic, 300 CV e 4x4: 1.500 esemplari per l'Europa

Renault ha annunciato un'edizione speciale in serie limitata della Rafale. Si chiama Rafale hypnotic e sarà prodotta in 1.500 esemplari numerati per l'Europa (100 per l'Italia).

Ancora più esclusiva

Questa serie speciale del SUV si basa sulla versione di punta della gamma del SUV francese, l'atelier Alpine e si caratterizza per offrire uno stile più radicale con l'obiettivo di rendere ancora più esclusiva la Rafale. Si riconosce innanzitutto per la tinta Nero Foresta satinato. Troviamo poi una finitura scura del frontale con griglia della calandra nera, oltre a cerchi in lega da 21 pollici con finitura satinata. La caratterizzazione estetica continua con spoiler sul tetto e sul bagagliaio in nero lucido. Sulla carrozzeria troviamo anche un badge Atelier Alpine nero.

Renault Rafale Hypnotic

Interni raffinati

L'esclusività di questa serie speciale si riflette anche nell'abitacolo con materiali e finiture specifiche. Troviamo infatti sellerie miste in Alcantara color nero titanio e tessuto spalmato testurizzato color nero con cuciture blu, bianche e rosse e la “A” di Alpine retroilluminata. Alcantara in color nero titanio anche per la fascia superiore della plancia. Ci sono poi pannelli delle porte anteriori e posteriori con inserto color nero lucido e cuciture blu, bianche e rosse, oltre alla Moquette nera.

Renault Rafale Hypnotic

La dotazione di serie di questo modello in serie limitata prevede poi la presenza di un Head-Up Display, del tetto oscurante Solarbay e di un sistema audio premium Harman Kardon.

Motore

Il cuore pulsante della Renault Rafale hypnotic è un powertrain hybrid E‑Tech 4x4 300 CV. C'è quindi un motore termico abbinato a tre motori elettrici per raggiungere una potenza massima di sistema pari a 300 CV. In modalità elettrica è possibile percorrere oltre 100 km. Il telaio, messo a punto dagli ingegneri di Alpine Cars, comprende trazione integrale permanente, quattro ruote sterzanti ''4Control Advanced'' e sospensioni intelligenti con telecamera predittiva.

Renault Rafale Hypnotic

Prezzo

Renault aprirà gli ordini della serie limitata Rafale hypnotic a inizio ottobre 2026 in 14 Paesi europei: Francia, Germania, Spagna, Italia, Svizzera, Bulgaria, Belgio, Austria, Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Grecia. Nel nostro Paese i prezzi partono da 60.700 euro. Rafale hypnotic sarà esposta al Salone di Parigi.

VEDI ANCHE

Tags