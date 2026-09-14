Renault Trafic Van E-Tech, ecco il nuovo furgone elettrico: 800 V e 470 km di autonomia

Renault ha approfittato dell'appuntamento del Salone IAA Transportation 2026 di Hannover per presentare il suo nuovo furgone elettrico Trafic Van E-Tech Electric. Modello che fa parte di un'offensiva nel segmento dei veicoli commerciali che prevede il lancio di cinque nuovi modelli entro il 2028.

Il nuovo Trafic Van E-Tech Electric è prodotto in Europa nello stabilimento di Sandouville in Francia. La versione furgone si potrà ordinare entro la fine dell'anno, mentre quelle telaio cabinato e doppia cabina arriveranno nel corso del 2027.

Architettura a 800 V e 470 km di autonomia

Per i professionisti, autonomia e tempi di ricarica sono fondamentali. Per tale motivo, il nuovo furgone nasce su di una piattaforma (RGEV medium van) in grado di supportare l'architettura a 800 V. Grazie alla batteria da 81 kWh, l'autonomia raggiunge quota 470 km (dato WLTP ancora non definitivo). In città, la percorrenza sale a 690 km, ossia fino a cinque giorni lavorativi senza ricarica. Parlando proprio della ricarica, la casa francese ricorda che in 20 minuti è possibile recuperare fino a 280 km d'autonomia e fino a 380 km in ambiente urbano.

Renault Trafic Van E-Tech Electric

Nuova architettura software

Renault Trafic Van E-Tech Electric adotta inoltre un'architettura software chiamata Software-Defined Van (SDV). Consente di passare da 80 centraline elettroniche a sole due super-centraline gestite da CAR OS (Operating System for Cars, sistema operativo per auto), basato su Android e sviluppato in partnership con Google. In termini pratici, significa costanti aggiornamenti, guida personalizzata, maggior sicurezza tramite la manutenzione predittiva e miglior valore residuo grazie alla costante evoluzione del veicolo.

Inoltre, Renault sarà in grado di offrire ai clienti professionali nuovi servizi ancora più adatti alle loro esigenze. I clienti potranno contare su nuove funzionalità per tutto il ciclo di vita del veicolo.

Renault Trafic Van E-Tech Electric

Tanto spazio per tutte le esigenze

Tecnologia a parte, Renault Trafic Van E-Tech Electric offre tutto quanto ci si aspetta da un furgone moderno: fino a 5,8 m³ di volume utile, 1,3 tonnellate di carico utile, 2 tonnellate di capacità di traino, possibilità di trasportare tre europallet e altezza della soglia di carico di appena 53 cm.

Inoltre, troviamo funzionalità avanzate come Vehicle-to-Load (V2L), grazie alla presa disponibile nel vano di carico, che permette di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare piccoli dispositivi elettrici esterni. Arriverà anche la presa ePTO (electric power take off) che faciliterà l'integrazione di allestimenti pesanti come gruppi frigoriferi o equipaggiamenti per le ambulanze, con potenze di carico rispettivamente fino a 3,6 kW e 10kW.

Per gli operatori professionali, Renault propone un'offerta di allestimenti completa, strutturata su tre livelli complementari, da quello base a quello maggiormente personalizzabile per rispondere a tutte le necessità.

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