Renault Scenic si aggiorna, più autonomia e tecnologia: ecco cosa cambia e quanto costa

Tempo di novità per la Renault Scenic. Il SUV elettrico si aggiorna con una nuova offerta in termini di batteria, connettività, comfort a bordo e migliori dispositivi di assistenza alla guida. Non si tratta di un restyling ma le novità sono decisamente interessanti.

Renault Scenic: cresce l'autonomia

Tutte le versioni del SUV elettrico adottano desso il motore da 220 CV. Si potrà scegliere tra due batterie differenti. La versione Long Range adotta un accumulatore NMC da 89 kWh per un'autonomia di 642 km WLTP. Si può ricaricare con una potenza di picco fino a 150 kW (dal 15% all'80% in 28 minuti). In alternativa si potrà scegliere la versione Comfort Range con batteria LFP da 67 kWh che offre una percorrenza di 467 km WLTP. In corrente continua servono 24 minuti per passare dal 15% all'80%. La potenza di picco raggiunge i 165 kW.

Renault Scenic

Piccoli ritocchi per l'abitacolo e più tecnologia

Per quanto riguarda gli interni della Renault Scenic, arrivano nuove soluzioni per gli interni pensate per incrementare il comfort a bordo e valorizzare il ricorso a materiali più sostenibili. Nell'allestimento Techno, i sedili anteriori e la panchetta posteriore adottano un nuovo tessuto TEP composto per oltre il 95% da fili riciclati, abbinandolo a un tessuto spalmato granulare composto per almeno il 12% da materiale riciclato. Il design è stato rivisitato per migliorare il comfort e il sostegno. La plancia è adesso rivestita da tessuto spalmato granulare color nero carbonio.

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L'allestimento Esprit Alpine si riconosce per i nuovi inserti decorativi effetto “titanio”, composti per almeno il 75% da materiali riciclati (ABS-PC).

Con questo aggiornamento, per il SUV elettrico arrivano pure nuovi colori per la carrozzeria. Inoltre, le lame dei paraurti anteriore e posteriore presentano la finitura nero lucido, mentre l'offerta è arricchita da nuovi cerchi da 19 pollici dal design inedito.

Sul fronte della tecnologia, il sistema openR link con Google integrato è adesso dotato di Gemini come alternativa a Google Assistant. Attraverso Google Maps sarà possibile pianificare l'itinerario grazie a nuove opzioni di personalizzazione, come la scelta della rete di ricarica, la potenza delle stazioni o la modalità di pagamento. Per utilizzare le App scaricate da Google Play, i clienti dispongono ora di 2 GB al mese di traffico dati inclusi per 3 anni o fino alla fine del contratto stipulato con Mobilize Financial Services. Per chi ha bisogni di più traffico dati potrà sottoscrivere specifici piani abbonamento.

Renault Scenic è anche dotata del caricatore a induzione con standard Qi2.

Cresce la sicurezza

Con questo aggiornamento, si amplia la dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Ad esempio, l'Adaptive Cruise Control, montato di serie, e l'Active Driver Assist, disponibile a seconda delle versioni, si aggiornano per offrire un'analisi più accurata dell'ambiente e delle condizioni del traffico. Inoltre, la nuova funzione Multi Target analizza contemporaneamente più veicoli e traiettorie per prevedere meglio inserimenti, cambi di corsia e rallentamenti, per una guida più fluida soprattutto in condizioni di traffico intenso.

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Adesso, in tutte le versioni di Scenic E-Tech Electric è di serie il sistema avanzato di controllo del conducente che sfrutta la telecamera interna per rilevare i momenti di stanchezza e distrazione. Grazie al riconoscimento del conducente, il SUV elettrico personalizza automaticamente l'accoglienza a bordo, con le impostazioni di posto guida, preferenze del sistema multimediale, navigazione ed ambient lighting.

Prezzi

Quanto costa la nuova Renault Scenic E-Tech Electric? La Comfort Range parte da 32.500 euro, mentre la Long Range a 39.950 euro. La versione destinata alle flotte aziendali parte da 47.950 euro.

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