Renault Clio GPL: prova, prezzi pro e contro della versione Eco-G 120

Dopo la declinazione ibrida e quella tradizionale a benzina, la gamma della compatta francese si completa con la Renault Clio Eco-G 120 Bi-Fuel a GPL. Si tratta di una scelta pragmatica, pensata esplicitamente per chi mette al primo posto il controllo del costo del rifornimento alla pompa senza però voler scendere a compromessi sul piano della brillantezza di guida.

Il calcolo economico, del resto, è immediato: il GPL si attesta oggi intorno ai 0,75 euro al litro. Poco importa, quindi, se viaggiando a gas la vettura consuma comprensibilmente qualcosina in più rispetto alla marcia a benzina: con un dato dichiarato che oscilla tra i 5,1 e i 6,5 litri per 100 chilometri, il bilancio finale sul portafoglio rimane ampiamente in attivo.

Renault Clio Eco-G 120

Spazio a bordo e bagagliaio: il prezzo del gas

Lunga 4,12 metri, la Clio si conferma un’auto da città estremamente indovinata e sfruttabile nella vita di tutti i giorni. L'abitacolo offre spazio in abbondanza per quattro passeggeri adulti, che viaggiano comodi, mentre il quinto posto centrale sul divano posteriore rimane un po' sacrificato, ottimale solo per brevi tragitti.

L’integrazione dell’impianto a gas ha richiesto tuttavia qualche rinuncia sul fronte del carico. Per alloggiare la bombola del GPL da 50 litri sotto il pianale si è dovuto sacrificare il doppio fondo: la capacità del bagagliaio scende così da 391 a 260 litri. Va detto, però, che la geometria regolare della vasca permette di sfruttare la volumetria residua fino all'ultimo centimetro.

Come va: motore Turbo e cambio automatico EDC

Sotto il cofano debutta il nuovo motore tre cilindri 1.2 turbo a benzina, capace di erogare in questa configurazione 120 CV e 200 Nm di coppia massima. Numeri alla mano, parliamo di 20 CV e 30 Nm in più rispetto all'unità che va a sostituire. Su strada la Clio mantiene intatto il suo temperamento dinamico: la guida si rivela piacevole grazie a un assetto ben bilanciato, agile tra le curve e supportato da uno sterzo comunicativo e preciso.

L’unica opzione disponibile per la trasmissione è il cambio automatico a doppia frizione EDC a 6 rapporti. Una scelta indovinata, a suo agio sia quando decidi di muoverti in totale relax nel traffico cittadino, sia quando cerchi un briciolo di brio in più passando alla modalità sequenziale manuale tramite le palette dietro al volante, che garantiscono un ottimo controllo sui passaggi di marcia. Lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 9,8 secondi non rende del tutto giustizia alla prontezza di risposta di questo 1.2 turbo, che si dimostra sempre piuttosto elastico e reattivo sotto il piede.

Sul fronte dell'elettronica, puoi lasciare tranquillamente da parte le impostazioni più estreme per affidarti alla modalità Smart, capace di variare l'erogazione adattandosi in tempo reale al tuo stile di guida. Nota di merito per l'insonorizzazione: il comfort acustico è ai vertici del segmento e il motore non alza mai troppo la voce, nemmeno quando richiedi la massima accelerazione.

Renault Clio GPL: prova della versione Eco-G 120

Autonomia e prezzi

Il passaggio da un carburante all'altro è gestito in automatico dall'elettronica, ma puoi forzarlo in qualsiasi momento premendo un tasto dedicato sulla plancia. Dietro al volante la transizione è del tutto impercettibile, priva di strappi o cali di potenza. Sfruttando l’azione combinata di benzina e gas, l'autonomia complessiva sfiora i 1.450 km, eliminando di fatto ogni ansia da rifornimento.

Il listino della nuova Renault Clio Eco-G 120 parte da 20.900 euro, quantificabili in circa 2.000 euro in più rispetto alla versione a benzina di pari allestimento. Io nel privato viaggio regolarmente con un'auto a GPL e ti assicuro che il risparmio sui costi di gestione è concreto e avvertibile fin dai primi rifornimenti. Tuttavia, prima di firmare il contratto, è bene valutare con attenzione ogni aspetto.

Auto a GPL: i pro e i contro da considerare

Se stai pensando di passare a una vettura bifuel, la scelta deve basarsi su un bilancio lucido tra i reali vantaggi e svantaggi del GPL.

I pro:

Costo al chilometro imbattibile: la spesa industriale del carburante permette di ammortizzare il maggior costo d'acquisto in tempi brevi, specialmente se la tua percorrenza annua supera i 15.000 chilometri.

Agevolazioni fiscali e blocchi stradali: molte amministrazioni regionali prevedono riduzioni o esenzioni temporanee sul pagamento del bollo auto. Inoltre, le emissioni ridotte consentono quasi sempre l'accesso alle aree urbane durante i blocchi del traffico ambientali .

Autonomia totale estesa: la presenza dei due serbatoi separati permette di coprire lunghe distanze autostradali senza l’obbligo di fermarsi continuamente.

I contro:

Limitazioni di parcheggio: sebbene i moderni impianti con omologazione ECE/ONU 67-01 consentano la sosta al primo piano interrato, l'accesso resta generalmente vietato nei piani sotterranei più profondi o nei garage privi di adeguate normative di sicurezza.

Manutenzione specifica: un motore bifuel richiede una manutenzione leggermente più attenta, inclusa la sostituzione periodica dei filtri del gas e il controllo delle valvole. Ricorda inoltre che la legge impone la sostituzione obbligatoria della bombola ogni 10 anni , una spesa straordinaria da mettere in conto.

Rifornimento e rete autostradale: sebbene la rete ordinaria sia capillare, la presenza di punti di rifornimento lungo le autostrade non è uniforme. Inoltre, la normativa italiana attuale vieta il self-service per il GPL, obbligando a effettuare l’operazione solo in presenza del personale di servizio e vincolando il rifornimento agli orari di apertura dell'impianto.

Qundi, ne vale la pena? Vista la scelta che ho fatto, nel mio caso dico di si, ma ciascuno poi deve fare i conti con le proprie reali necessita e il proprio stile di guida.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/07/2026