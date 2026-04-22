Nuova Clio GPL 120, ecco la Clio più attesa. Ora con l'automatico

Più cavalli e coppia, più autonomia (1.450 km) e addio al pedale della (doppia) frizione. Ordini aperti, prezzi da 20.900 euro

A chi credesse che il GPL sia il refugium peccatorum dei guidatori ''nonno-style'' o di chi tiene il braccino corto al distributore, beh, nuova Renault Clio Eco-G 120 è qui per ricordare loro che si può risparmiare, senza necessariamente annoiarsi a morte.

A grande richiesta, la Losanga aggiunge alla gamma della nuova generazione della sua intramontabile compatta una ricetta che sembra scritta apposta per l’Italia: più spinta, niente stress da traffico e un’autonomia che farebbe impallidire una petroliera.

Nuova Renault Clio ora è anche a GPL

Cosa cambia sotto il cofano?

Dimentica la vecchia unità da 100 cv. Come su nuova Sandero, il nuovo 1.2 turbo 3 cilindri mette su muscoli:

Potenza: 120 cv (+20 rispetto a prima).

Coppia: 200 Nm (+30 Nm), che per un ''milledue'' a gas non sono affatto male.

0-100 km/h: Pratica archiviata in 9,8 secondi. Non è una RS, d'accordo, ma al semaforo non rimani a guardare i moscerini.



Il nuovo 1.2 tre cilindri da 120 CV

La vera chicca, però, è l'abbinamento con il cambio automatico a doppia frizione EDC. Finalmente il GPL si sposa con la comodità: niente più balletti sulla frizione in coda in tangenziale, ma passaggi marcia fluidi e pure le levette al volante per quando ti senti pilota della domenica.

A GPL, automatica. What else

Maratoneta del risparmio

Il numero magico è 1.450. No, non sono i chilometri che mancano alle ferie, ma l’autonomia totale dichiarata combinando i due serbatoi. La bombola del GPL cresce del 25% (ora tiene 50 litri), mentre il serbatoio della benzina resta da 39 litri. In pratica, puoi fare da Milano a Reggio Calabria senza mai fermarti, ammesso che la tua vescica sia d'accordo.

Il tutto con un occhio all'ambiente (emissioni da 105 g/km a GPL) e uno al portafogli: il serbatoio del gas è montato al posto della ruota di scorta, così il bagagliaio resta intatto per le borse della spesa o il trolley del weekend.

Nuova bombola di GPL da 50 litri

Prezzi e arrivo

La gamma Clio si conferma una delle più complete sul mercato, offrendo ora (quasi) tutto: dal benzina puro al Full Hybrid da 160 cv, passando ora per questo GPL ''pompato''.

Gli ordini aprono proprio oggi, 22 aprile 2026, con il listino che parte da 20.900 euro per la Evolution: fanno 2.000 euro in più rispetto a Clio benzina.

Prime consegne giusto in tempo per l'estate, per goderti il primo viaggio lungo sapendo che, mentre gli altri imprecano guardando il prezzo della verde, tu hai l'antidoto.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/04/2026