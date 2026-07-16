Renault Captur e Symbioz E-Tech Series: l'ibrido diventa più accessibile

Renault ampia la gamma di Captur e Symbioz con l'introduzione delle nuove versioni E-Tech Series pensate per rendere la motorizzazione ibrida sempre più accessibile e proposte esclusivamente sul mercato italiano. Per entrambi i modelli, il cuore pulsante è la motorizzazione Full Hybrid da 160 CV. Powertrain che abbina un motore benzina 4 cilindri 1.8 a iniezione diretta a ciclo Atkinson, con due motori elettrici alimentati da una batteria da 1,4 kWh che integra un nuovo sistema di raffreddamento, e con una trasmissione intelligente multimode con innesto a denti senza frizione e rapporti specifici.

Le 15 combinazioni possibili di funzionamento tra i vari motori (elettrico e termico) consentono, in base all'utilizzo, di ottimizzare il piacere di guida, i consumi e le emissioni di CO2. Grazie a questo powertrain, Captur garantisce un'autonomia totale fino a 1.000 km con un pieno, con consumi a partire da 4,4 l/100 km. Invece, Symbioz abbina un'autonomia fino a 1.000 km e consumi a partire da 4,3 l/100 km. Entriamo nei dettagli e andiamo a vedere cosa prevede il nuovo allestimento.

Renault Symbioz

Renault Captur e Symbioz E-Tech Series

Per rendere il nuovo allestimento più interessante, sulla gamma Captur e Symbioz E-Tech Series viene introdotta la tinta Nero Etoilé di serie, con un vantaggio cliente di 950 euro.

Attraverso un posizionamento prezzo più competitivo, la gamma E-Tech Series rafforza la strategia della casa automobilistica francese di rendere la motorizzazione ibrida più accessibile, offrendo a un numero crescente di clienti i vantaggi della sua tecnologia Full Hybrid, senza compromessi in termini di equipaggiamenti, qualità ed esperienza di guida.

La gamma Captur E-Tech Series parte da 25.900 euro.

evolution E-Tech series: 25.900 euro

techno E-Tech series: 27.900 euro

esprit Alpine E-Tech series: 29.900 euro

La gamma Symbioz E-Tech Series è proposta a partire da 27.900 euro.

evolution E-Tech series: 27.900 euro

techno E-Tech series: 30.400 euro

esprit Alpine E-Tech series: 32.400 euro

iconic E-Tech series: 33.400 euro

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