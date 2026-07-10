Renault Symbioz GPL: prova, prezzi, interni e difetti della Eco-G 120

Lunga 4,41 metri, la Renault Symbioz si inserisce nel segmento delle compatte da famiglia con una proposta che punta tutto sulla concretezza. Ora la gamma si allarga alla versione Eco-G, mossa da una motorizzazione Bi-Fuel a benzina e GPL: una scelta razionale per chi cerca spazio e versatilità senza subire il peso dei costi di gestione.

Abitacolo e bagagliaio: lo spazio è modulabile

Il vero asso nella manica di questo modello è il bagagliaio. La capacità di carico è notevole e può raggiungere i 610 litri prima ancora di dover abbattere gli schienali posteriori. Il merito va al divanetto scorrevole, una soluzione intelligente che ti permette di avanzare o arretrare le sedute per privilegiare di volta in volta lo spazio per le gambe dei passeggeri o il volume dei bagagli.

All'interno dell'abitacolo la vera chicca tecnologica è il grande tetto panoramico Solar Bay, che sfrutta l'effetto di cristalli liquidi per oscurarsi o schiarirsi a sezioni, permettendoti di regolare con precisione la quantità di luce che entra a bordo. La strumentazione è interamente digitale, dominata al centro della plancia dallo schermo da 10 pollici dell'infotainment OpenR Link, che integra nativamente l'intelligenza artificiale Gemini di Google.

La qualità percepita, tuttavia, vive di due anime: se la parte anteriore convince grazie a una plancia morbida e a pannelli porta adeguatamente rivestiti, dietro l'approccio è decisamente più economico. Sulle portiere posteriori domina infatti la plastica dura lasciata a nudo, con il solo bracciolo che concede qualcosa alla ricerca di morbidezza. Un piccolo difetto da tenere a mente in città riguarda la visuale posteriore risicata: il lunotto è piccolo e geometricamente distante dal posto guida, il che rende fondamentale l’uso della tecnologia in manovra.

Renault Symbioz Eco-G 120 pronte per la prova su strada

Come va: cambio manuale e temperamento turistico

Sotto il cofano della Symbioz Eco-G batte un motore 3 cilindri 1.2 turbo bi-fuel. I dati della scheda tecnica dichiarano 120 CV e 200 Nm di coppia massima, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 12 secondi. È un crono regolare, che risente in parte della scelta di abbinare questa motorizzazione a una trasmissione unicamente manuale.

Su strada la ripresa si dimostra comunque valida, anche a velocità autostradali, e l'acceleratore risponde bene agli input del piede nel traffico urbano. L'unico accorgimento che devi avere alla guida è quello di non lasciar scendere troppo i giri del motore: sotto la soglia dei 2.500 giri, infatti, la spinta del turbo è pigra e costringe a lavorare con la leva del cambio per ritrovare il brio necessario.

L'insonorizzazione mostra qualche margine di miglioramento: quando si viaggia a velocità codice in autostrada, il rumore di rotolamento degli pneumatici si fa sentire in modo avvertibile all'interno dell'abitacolo. L'assetto, dal canto suo, tradisce un'impostazione prettamente turistica, votata al comfort sulle asperità, supportato da uno sterzo leggero che avrei preferito però un briciolo più progressivo nella risposta durante l'inserimento in curva.

Renault Symbioz Eco-G 120

Costi e dotazione di serie

Con un prezzo alla pompa che si attesta mediamente sui 75 centesimi al litro, il GPL rappresenta oggi un'ottima alternativa per calmierare la spesa del carburante. La nota positiva è che il portafoglio sorride senza che tu debba rinunciare al piacere di guida: la transizione tra benzina e gas è gestita elettronicamente in modo così fluido che la differenza al volante non si avverte. La vettura decide autonomamente quando cambiare alimentazione, ma puoi comunque forzare il tipo di alimentazione che preferisci tramite un tasto dedicato sulla plancia.

La Symbioz Eco-G si posiziona come il modello d'accesso della gamma, con un prezzo che parte da 25.900 euro. La dotazione di serie è concreta e include accessori tutt'altro che scontati a questo livello di prezzo: climatizzatore automatico, fari full LED con abbaglianti automatici, cruise control, sistema keyless, retrocamera con sensori di parcheggio e l'infotainment OpenR Link. C'è anche una buona suite di sicurezza con il mantenimento di corsia e il riconoscimento dei segnali stradali. Nel complesso, si tratta del classico acquisto intelligente: tanta versatilità abbinata a un carburante decisamente economico.

Andare a GPL: i pro e i contro della scelta

Se stai valutando l'acquisto di una vettura bifuel, è bene analizzare con precisione i vantaggi e svantaggi del GPL per capire se si adatta realmente alle tue abitudini di mobilità.

I pro:

Costo al chilometro ridotto: la spesa industriale del carburante è sensibilmente più bassa rispetto a benzina e diesel. Se la tua percorrenza annua è significativa, l'ammortamento del costo del veicolo avviene rapidamente.

Mobilità urbana: grazie alle basse emissioni locali, le auto a GPL godono a volte del pass per circolare liberamente durante i blocchi del traffico ambientali . Inoltre, diverse regioni prevedono esenzioni parziali o totali sul pagamento del bollo.

Autonomia complessiva: la presenza di due serbatoi distinti elimina alla radice l'ansia da rifornimento, consentendo viaggi a lunghissimo raggio senza soste forzate.

I contro:

Divieti di parcheggio nei sotterranei: anche se gli impianti moderni (omologati ECE/ONU 67-01) ti permettono di parcheggiare nei garage sotterranei, la sosta resta limitata per legge al solo primo piano interrato . I piani più profondi rimangono preclusi.

Vincoli per il rifornimento: in Italia la normativa attuale vieta espressamente il self-service per il GPL . Questo significa che l'operazione può essere effettuata solo in presenza del personale, vincolandoti agli orari di apertura dei distributori. Inoltre, la rete autostradale non è sempre distribuita in modo uniforme.

Manutenzione a lungo termine: oltre ai controlli ordinari e alla sostituzione dei filtri dedicati, devi mettere in conto la sostituzione obbligatoria della bombola ogni 10 anni, una spesa straordinaria imposta dalla legge per ragioni di sicurezza.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/07/2026