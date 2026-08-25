Renault 5, più autonomia senza cambiare batteria. Arrivano anche i cerchi dorati

Renault aggiorna la 5 E-Tech: fino a 431 km WLTP di autonomia con la stessa batteria da 52 kWh, nuovi colori e cerchi dorati.

La Renault 5 E-Tech si aggiorna e lo fa senza aspettare il prossimo model year. La citycar elettrica francese aumenta l’autonomia dichiarata mantenendo invariata la batteria. L’aggiornamento porta con sé anche nuovi colori, piccoli ritocchi alla dotazione e soprattutto nuovi cerchi da 18” dorati che richiamano quelli della storica Clio Williams.

L’autonomia cresce, la batteria resta la stessa

Il dato tecnico più interessante riguarda proprio l’autonomia. La versione con batteria da 52 kWh dichiara ora fino a 431 km WLTP nell’allestimento Evolution, contro i 416 km precedenti. Negli allestimenti Techno e Iconic Five il valore si ferma rispettivamente a 425 e 422 km, differenza dovuta principalmente al peso e all’aerodinamica dei diversi set di cerchi disponibili. Anche la batteria più piccola da 40 kWh beneficia dell’aggiornamento con l’allestimento Evolution che passa da 312 a 321 km WLTP.

Renault non ha comunicato ufficialmente l’origine tecnica di questi interventi, ma diverse fonti francesi lo attribuiscono a un lavoro sull’efficienza energetica complessiva del veicolo, con l’adozione di specchietti retrovisori più aerodinamici (probabilmente derivati dalla Clio di sesta generazione) e a una ricalibrazione dei sistemi di gestione della batteria. Cambiano, di conseguenza, anche i consumi. La versione da 150 CV passa da 14,9 a un intervallo tra 13,9 e 14,2 kWh/100 km a seconda dell’allestimento.

Gli interventi estetici

Renault 5 E-Tech, l'aggiornamento

L’elemento che ha attirato più attenzione, però, riguarda l’estetica. Renault ha pubblicato brevemente sui propri canali social le immagini di nuovi cerchi in lega da 18” in finitura dorata, pensati per l’allestimento Techno, salvo poi rimuoverle. Abbinati alla carrozzeria blu Nocturne, i cerchi richiamano in modo evidente la Renault Clio Williams, la hot hatch degli anni Novanta diventata un riferimento assoluto per una generazione di appassionati. Al momento risultano già ordinabili in Germania, mentre restano assenti dal configuratore negli altri mercati europei, Italia compresa.

A completare il pacchetto estetico arriveranno nel quarto trimestre, due nuove tinte di carrozzeria: il rosso Dezir (che prende il nome dalla concept car del 2010 che ha ispirato il linguaggio stilistico Renault del decennio successivo) e un più discreto grigio Dolomite.

Piccoli ritocchi anche negli interni

Gli aggiornamenti riguardano anche l’abitacolo, seppur in modo meno vistoso. L’allestimento Iconic passa a una selleria bicolore blu-grigio, in sostituzione della precedente combinazione giallo-grigio. Il caricatore a induzione per smartphone diventa inoltre ventilato, così da evitare il surriscaldamento del telefono durante le ricariche prolungate.

Secondo le indiscrezioni questi ritocchi anticiperebbero un aggiornamento tecnico più corposo previsto per il 2027, che si affiancherebbe ai nuovi motori di seconda generazione già annunciati da Renault in precedenza. Nel frattempo, la casa francese dovrebbe mostrare più nel dettaglio queste novità al prossimo Mondial de l’Auto di Parigi.

FONTI: L’argus – MotorsActu

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