Renault 4 e Renault 5, nel 2027 avranno più potenza e autonomia

Renault 5 è una compatta elettrica che ha ottenuto subito un buon successo. Il debutto è avvenuto nel 2024 e l'anno successivo è stato il turno della Renault 4 con forme da piccolo crossover. Entrambi i modelli sono basati sulla piattaforma AmpR Small e dispongono di powertrain con potenze fino a 150 CV in abbinamento con batterie fino a 52 kWh per percorrenze di poco superiori a 400 km. Il mercato è sempre più competitivo e le rivali sempre più agguerrite. Per tale motivo, è in arrivo un aggiornamento che offrirà più potenza e maggiore autonomia.

Sta arrivando un nuovo motore

Come raccontano i colleghi di Autocar, Renault è ora pronta a lanciare i motori ''Gen 2 Evo'' su R4 e R5, sfruttando l'esperienza acquisita nello sviluppo dei powertrain di terza generazione per le prossime Scenic e Megane, previste per il 2028.

Stiamo ancora lavorando per migliorare l'efficienza e la potenza dei motori di seconda generazione. Applicheremo queste modifiche alla fine del 2026 o all'inizio del 2027.

Così si è espressa Marianne Bataillon, responsabile dello sviluppo di motori e batterie per veicoli elettrici di Renault. Le nuove unità permetteranno di dare alle due vetture più potenza ed efficienza. Questo significa che dovrebbero migliorare prestazioni e autonomia. Renault 4 e Renault 5 potranno quindi continuare a competere in un segmento sempre più affollato e competitivo dove stanno arrivando modelli come la Volkswagen ID. Polo, la Cupra Raval e la Skoda Epiq.

Il nuovo motore Evo di seconda generazione di Renault ha già debuttato sulla Twingo ma su questo modello la potenza è limitata a 80 CV a causa della vocazione prettamente urbana della vettura. Non rimane che attendere novità ma a quanto pare questo aggiornamento potrebbe arrivare tra la fine del 2026 e l'inizio del prossimo anno.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/06/2026