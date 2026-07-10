Prova Renault Clio E-Tech: la compatta francese full-hybrid pensa davvero in grande

Ci sono auto che cambiano generazione senza stravolgersi e altre che scelgono di evolversi profondamente. Sono certo che la nuova Renault Clio appartenga alla seconda categoria. La sesta generazione della compatta francese si presenta con uno stile del tutto rinnovato, interni più moderni e tecnologici e soprattutto con un nuovo sistema full hybrid da 160 CV che promette maggiore efficienza e una guida ancora più piacevole.

Dopo oltre trent'anni di successi commerciali, Renault ha deciso di non limitarsi a un semplice aggiornamento. Questa nuova Clio vuole alzare ulteriormente l'asticella nel segmento delle compatte e sganciarsi dal concetto di citycar ingrandita come il precedente modello. E dopo averla guidata, la sensazione è che abbia tutte le carte in regola per riuscirci.

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: la prova della compatta francese con motore full-hybrid

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: un buon piacere di guida in città e fuori

Osservandola dal vivo, la prima impressione è quella di una Clio cresciuta. Le proporzioni rimangono quelle di una moderna compatta, ma ogni superficie appare ben più scolpita e sofisticata. Il nuovo frontale è probabilmente l'elemento che colpisce maggiormente. I gruppi ottici sottili privi della classica protezione trasparente e la firma luminosa a boomerang delle luci diurne rendono immediatamente riconoscibile il modello. Un lavoro di design molto sofisticato che può non piacere, ma che regala una personalità inconfondibile alla nuova Clio. Personalmente devo ancora metabolizzarlo.

L'allestimento Esprit Alpine aggiunge una dose extra di carattere. I dettagli specifici, i cerchi dedicati da 18” e le finiture nere contribuiscono a creare un'immagine più sportiva senza risultare eccessiva.

Quello che apprezzo particolarmente è il fatto che Renault abbia dato un taglio con lo stile classico e forse un po' agée del passato, ma mantenendo proporzioni equilibrate e una personalità esclusiva, che la distingue nettamente dalle concorrenti.

Con una lunghezza di appena 4,12 metri continua inoltre a essere perfetta per l'utilizzo urbano. È abbastanza compatta da infilarsi facilmente nei parcheggi cittadini o sfilare rapidamente in una coda al semaforo, ma sufficientemente importante nell'aspetto da non sembrare una semplice utilitaria.

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: dettaglio sul faro a LED privo di copertura trasparente

Salendo a bordo si percepisce subito il salto di qualità rispetto a prima. L'abitacolo appare moderno, ben rifinito e molto più vicino a quello di un'auto di categoria superiore rispetto al passato. La plancia ha un disegno pulito e razionale.

Le finiture convincono sia alla vista sia al tatto, mentre alcuni inserti specifici Esprit Alpine valorizzano ulteriormente l'ambiente. Tuttavia, alcune scelte mi sembrano un po’ forzate, se posso usare questo termine. Parlo, per esempio, delle finiture multicolore sulla plancia. Avete presente quando il metallo si surriscalda e assume quell’effetto arcobaleno? Ecco, un po’ “too much” per i miei gusti… Ma passo oltre.

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: dettaglio sulla finitura ''multicolor'' della plancia

I rivestimenti mostrano una cura superiore rispetto a molte concorrenti dirette. Non si respira un'atmosfera premium in assoluto, ma certamente si percepisce una qualità costruttiva elevata per il segmento.

I sedili meritano una menzione particolare. Sono ben profilati, offrono un valido sostegno laterale e garantiscono un comfort elevato anche dopo diverse ore di guida. Quello che però mi ha colpito maggiormente è l'ottima abitabilità.

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: abitacolo con finiture pregiate e buono spazio per quattro

Spazio per tutti (o quasi)

Considerando la lunghezza contenuta di 4,12 metri, Renault ha svolto un lavoro eccellente nella gestione degli spazi interni. Davanti si viaggia comodamente anche se si supera il metro e ottanta di altezza. Dietro lo spazio per ginocchia e testa è più che adeguato per due adulti. E per una vettura di queste dimensioni il risultato è davvero convincente.

Anche la capacità bagagliaio rappresenta uno dei punti forti della Clio. I 390/1.176 litri disponibili consentono di affrontare sia la vita quotidiana sia le vacanze in famiglia. In pratica, questa Clio sembra più spaziosa di quanto le sue dimensioni esterne lascino immaginare.

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: il display da 10'' dell'infotainment con Google Automotive

Davanti agli occhi del guidatore troviamo una moderna strumentazione digitale configurabile da 10”, accompagnata da un touchscreen della stessa misura. Ma il vero protagonista dell'ambiente di bordo è il sistema multimediale. Si chiama Open R-Link, lo troviamo a bordo di altri modelli Renault, e rappresenta probabilmente uno dei migliori infotainment oggi disponibili nel segmento delle utilitarie.

La presenza nativa di Google Automotive cambia decisamente l'esperienza d'uso. Non si tratta solo di avere Android Auto o Apple CarPlay, ma di integrare direttamente l'ecosistema Google nell'automobile. Per esempio, il navigatore funziona in maniera impeccabile, l'assistente vocale è rapido e preciso e la possibilità di scaricare applicazioni dedicate aumenta ulteriormente le funzionalità del sistema.

Durante la prova ho apprezzato soprattutto la rapidità di risposta del touchscreen e la semplicità dei menu. C'è però un aspetto che continua a convincermi poco. Come da tradizione Renault, dietro al volante convivono la leva del cambio automatico, quella dei tergicristalli e il satellite dedicato ai comandi audio.

Nell'utilizzo quotidiano questa sovrapposizione di comandi può generare qualche confusione iniziale. Personalmente continuo a considerarla una soluzione meno intuitiva rispetto a quella adottata da molti concorrenti. In più occasioni ho azionato i tergicristalli piuttosto che la retromarcia.

Assistenti efficaci ed efficienti

Sul fronte della sicurezza la dotazione di ADAS è completa. Dei 29 sistemi, fra i principali troviamo frenata automatica d'emergenza, mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo, monitoraggio dell'angolo cieco e riconoscimento dei segnali stradali. La sensazione è quella di un'auto tecnologicamente molto avanzata per il proprio segmento.

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: sterzo leggero ma diretto e sospensioni ben tarate

Motore 1,8 litri, 4 cilindri, turbo-benzina, full-hybrid Potenza max 160 CV Coppia max 205 Nm Velocità 180 km/h Cambio - Trazione automatico/robotizzato - anteriore Dimensioni - Baule 4,12 x 1,77 x 1,45 m - 390/1.176 litri Consumo medio 3,9 litri/100 km (25,6 km/litro) Peso 1.316 kg Prezzo da 28.300 euro

La Clio E-Tech full-hybrid monta un powertrain molto sofisticato. L’obiettivo è una guida fluida, ma brillante e “risparmiosa”. Direi che centra il target sotto ogni profilo, vi spiego perché. Innanzitutto, parte quasi sempre in modalità elettrica e questa caratteristica racconta già molto della filosofia del sistema.

Sotto il cofano lavora un quattro cilindri benzina da 1,8 litri da 109 CV abbinato a un propulsore elettrico da 49 CV e a una batteria da 1,4 kWh, quindi con capacità superiore rispetto alla precedente generazione (1,2 kWh). La potenza complessiva raggiunge 160 CV mentre la coppia massima arriva a 205 Nm. Ma i numeri, da soli, non raccontano tutta la storia.

Quello che colpisce è il modo in cui il sistema ibrido lavora durante la guida. In città il motore elettrico interviene continuamente. Nelle partenze da fermo, nelle manovre e nei rallentamenti la vettura viaggia spesso senza utilizzare il motore termico.

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: il quattro cilindri benzina full-hybrid da 160 CV e 205 Nm

Il quattro cilindri entra in funzione soprattutto per supportare la marcia e per mantenere efficiente il sistema ricaricando la batteria quando necessario. Inoltre, l’erogazione è ben accordata al funzionamento del cambio robotizzato, che è molto dolce nella risposta.

La sua particolare struttura tecnica prevede quattro rapporti per il motore a benzina e due per il motore elettrico con una seconda unità elettrica che abbina i giri delle ruote con quelli del 1.8 per inserire i rapporti.

Il risultato è una fluidità sorprendente

In città la Clio si muove con grande disinvoltura. È silenziosa, rilassante e particolarmente efficiente, tutte caratteristiche della guida EV. Solo quando interviene per un sorpasso o rigenerare la batteria, il motore a benzina fa sentire di più la sua voce, in maniera discreta ma evidente.

Fuori città emerge il lato più brillante del progetto

I 160 CV permettono accelerazioni vivaci e riprese sempre convincenti. Non siamo di fronte a una sportiva, ma la sensazione di brillantezza è superiore a quella che ci si aspetterebbe da una normale utilitaria.

La risposta immediata del motore elettrico contribuisce a rendere ogni accelerazione pronta e lineare. È proprio qui che la nuova Clio mostra uno dei suoi maggiori punti di forza: riesce a essere efficiente senza risultare noiosa.

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: motore efficiente e assetto efficace per la berlinetta

Dinamica bilanciata e piacevole

Tra le curve l’auto mi convince per equilibrio generale. Lo sterzo è sufficientemente preciso e ben calibrato. Le sospensioni privilegiano il lato dinamico dell’auto, ma riescono a mantenere un buon comfort per i passeggeri. Ergo, pavé, traversine e asfalto rovinato passano sotto le ruote senza grosse ripercussioni sul fondoschiena. E le curve affrontate più allegramente non mettono in difficoltà l’assetto.

Il risultato è un’auto che affronta le strade dissestate come quelle più tortuose con naturalezza e sicurezza. Aggiungo che i consumi sono da vera utilitaria: in città chiede 4,6 litri/100 km, in extraurbano si sale a 5,9 litri/100 km, in autostrada si arriva a 6,6 litri/100 km poiché, di fatto, funziona sempre il motore a benzina. Comunque, ottimi risultati nel complesso.

Personalmente ho apprezzato soprattutto il compromesso raggiunto dagli ingegneri Renault: la Clio punta a offrire una guidapiacevole, prevedibile e sempre efficace.

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine: la compatta francese Esprit Alpine attacca a 28.300 euro

Il listino della nuova Renault Clio E-Tech 160 Esprit Alpine parte da 28.300 euro. Non è una cifra particolarmente bassa per una vettura del segmento B, ma bisogna considerare attentamente ciò che offre in cambio.

Design moderno, tecnologia di livello superiore, sistema full hybrid evoluto, consumi contenuti, ricchezza di dotazioni e una qualità percepita che si avvicina a modelli di categoria superiore. Dopo averla guidata per un po’ di giorni, la sensazione è che Renault abbia centrato l'obiettivo.

La Clio offre un bel bilanciamento fra look, piacere di guida ed efficienza, risultando estremamente convincente nell'insieme. E forse è proprio questa la ricetta che rende la Clio una delle auto più amate d'Europa. Siete d’accordo con me?

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