Google rivoluziona Android Auto: navigazione avanzata, widget, YouTube e Gemini

Android Auto è sempre più importante per Google che ha fatto sapere che in circolazione ci sono ben 250 milioni di veicoli compatibili. Numeri importanti per una piattaforma che sta continuando a migliorare costantemente. A quanto pare sono in arrivo davvero tante novità perché l'azienda ha annunciato la nuova generazione di Android Auto che rivede praticamente tutto, dall'interfaccia, passando dalla gestione della navigazione fino all'interazione con Gemini. Di alcune delle novità in arrivo ne avevamo già parlando in passato ma adesso, il colosso americano ha aggiunto ulteriori dettagli di quello che definisce uno dei più grandi e importanti aggiornamenti mai introdotti.

Le novità arriveranno nel corso del 2026 con tempistiche differenti a seconda delle funzioni e del produttore. Già perché le novità non riguardano solamente Android Auto ma pure le auto con Google built-in. Entriamo più nei dettagli.

Cambia l'interfaccia e migliora la navigazione

Android Auto riceverà un aggiornamento completo che introdurrà un nuovo design progettato per potersi integrare perfettamente all'interno di ogni display delle vetture, anche di quelli circolari come nel caso del modelli MINI. Per questo, Android Auto adotterà il linguaggio visivo Material 3 Expressive che richiama quello degli smartphone moderni. Gli utenti possono personalizzare l'esperienza d'uso con widget che sembrano includere di tutto, dalle foto del proprio cane alle informazioni meteo e ai contatti preferiti.

L'aggiornamento introduce anche la nuova esperienza di navigazione immersiva annunciata da Google di recente con la mappa che offre una nuova vista 3D con edifici, cavalcavia, semafori, segnali di stop e tanto altro.

Arriva YouTube

Con il nuovo maxi aggiornamento di Android Auto arriva la possibilità di poter visualizzare ad alta risoluzione (FHD a 60 FPS) i video di YouTube. Arriverà nel corso del 2026 sui veicoli di BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes, Renault, Skoda e Volvo. Ovviamente i filmati si potranno visualizzare solamente con la vettura ferma e parcheggiata, per ovvie ragioni di sicurezza. Tuttavia, in caso decidessimo di partire, il video non si interromperà di colpo. Le immagini si ma l'audio continuerà a essere riprodotto, permettendo di continuare a fruire del contenuto come fosse una sorta di podcast.

A proposito di audio, Android Auto sta integrando Dolby Atmos per alcune app e veicoli. Google ha anche rivelato che Spotify e YouTube Music riceveranno aggiornamenti grafici, in modo da essere ancora più facili da usare in auto.

Google Gemini sulle auto

Considerato che Google sta integrando l'intelligenza artificiale ovunque, non sorprende che Gemini giochi un ruolo importante nell'aggiornamento. Questo vale sia per Android Auto che per le auto con i sistemi Google integrati. Grazie alla funzione Magic Cue sarà in grado di comprendere il contesto delle conversazioni, suggerendo cosa fare. Ad esempio, nel caso arrivasse un messaggio con la richiesta di un indirizzo, andrà a verificare tra messaggi e contatti per proporre una risposta immediata da inviare.

Google ha poi aggiunto che Gemini è ancora più efficace nei veicoli con Google integrato, poiché gli utenti possono porre domande sulla propria autovettura come spiegare il funzionamento di alcune spie sul cruscotto o verificare se alcuni oggetti potranno essere inseriti nel bagagliaio. Queste e altre novità arriveranno nel corso dell'anno ma a oggi è difficile capire quando sarà il turno del mercato italiano.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026