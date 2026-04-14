Android Auto e Gemini, falsa partenza: l'AI crede che sei in mezzo al mare

L'erede di Google Assistant sbarca sulle auto ma ha qualche problema con la geografia (e con il dono della sintesi). Le prime recensioni

C’eravamo tanto amati, o forse no. Quando Google ha annunciato che Gemini avrebbe preso il posto del vecchio, caro e spesso imbranato Google Assistant, in molti abbiamo stappato quello buono. ''Finalmente un’intelligenza artificiale vera!'', dicevamo, sognando conversazioni filosofiche tra un casello e un autogrill.

Ecco, i primi feedback dagli utenti che già lo testano su Android Auto suggeriscono che, forse, era meglio tenersi il vecchio maggiordomo sordo. Google Gemini, qualche incomprensione col navigatore?

Il caso più esilarante arriva – manco a dirlo – dai forum di Reddit. Un utente, con Google Maps regolarmente visualizzato sullo schermo dell’auto a confermare la sua presenza sulla terraferma, ha provato a chiedere a Gemini: ''Ehi, dove mi trovo?''. Risposta: secondo l’altissimo intelletto al silicone di Mountain View, il tizio stava guidando con nonchalance nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico. C’è qualcosa che non quadra.

Cioè: Maps dice ''Sei a Rozzano'', Gemini dice ''Prepara la muta''. E il bello è che il GPS funziona: è proprio l’AI che ha deciso di darsi alla nautica.

Meno fatti, più chiacchiere

Ma il problema non è solo la geografia creativa. Pare che il vero dramma, per chi guida, sia che Gemini soffre della ''sindrome del professore universitario'': gli chiedi l’ora e ti spiega come si costruisce un orologio.

Un utente racconta di aver dato il comando più semplice del mondo: ''Play''. Con Assistant partiva la musica e finiva lì. Gemini, invece, ha iniziato un monologo chiedendo approfondimenti, dettagli e specifiche, finché il guidatore, per sfinimento, non ha preferito il rumore dei pneumatici sull’asfalto.

A Gemini manca il dono della sintesi, dicono

Indietro tutta?

La ciliegina sulla torta è che molti tester stanno già cercando freneticamente il tasto ''Downgrade''. Al momento, Big G permette ancora di tornare a Google Assistant, ma sappiamo come finiscono queste storie: è solo questione di tempo prima che Gemini diventi obbligatorio e ci tocchi discutere del senso della vita, per riuscire ad alzare il volume della radio.

Insomma, la rivoluzione è servita, ma per ora pare che l'Intelligenza Artificiale abbia bisogno di un buon correttore di bozze e, magari, di un corso accelerato di scuola guida.

Fonte: Autoevolution

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/04/2026