Android Auto, c'è un'altra novità in arrivo: i widget personalizzabili sulla home

Android Auto è un modo molto semplice per poter disporre delle funzionalità del proprio smartphone attraverso il display dell'infotainment. Diverse persone, addirittura lo preferiscono alle normali funzionalità del sistema multimediale della propria vettura. Proprio per questo, Google continua a evolverlo con l'obiettivo di renderlo sempre più completo. A quanto pare, ci sono novità perché Androd Authority ha scoperto all'interno della versione 16.8.161804 importanti progressi nell'introduzione dei Widget nella schermata Home di Android Auto. Che Google stesse lavorando ai widget non è una novità ma fino a ora non era chiaro a che punto fosse davvero il lavoro di sviluppo.

Adesso ne sappiamo di più

Grazie a quanto scoperto da Androd Authority, il lavoro sta andando avanti e adesso possiamo farci un'idea più precisa di quello che sta arrivando. A quanto pare, questa funziona al momento è chiamata ''Car widgets'' e similmente a quanto avviene sulla classica schermata di uno smartphone o tablet pc, permetterà di scegliere uno o più widget da visualizzare sulla scherma Home di Android Auto. In questo modo, Google intende offrire un'esperienza d'uso maggiormente personalizzata.

Android Auto widget

Come funziona? Una volta effettuato l'accesso alla sezione ''Car widgets'', ci troviamo di fronte a un selettore di widget che assomiglia molto quello a cui siamo abituati a trovare nelle schermate di Android, con tanto di sezione dedicata ai widget in evidenza e un elenco completo di tutte le opzioni disponibili. Presente anche una comoda barra di ricerca per individuare rapidamente il widget preferito. Questo farebbe pensare che il numero a disposizione potrebbe essere elevato, magari con il supporto ai widget di terze parti.

Per il momento il tutto è ancora in fase di sviluppo e quindi non sapiamo quando questa novità potrebbe essere effettivamente introdotta. Pare evidente, però, che Google stia lavorando per migliorare sensibilmente l'esperienza d'uso di Android Auto all'interno delle vetture. Come visto di recente, si sta lavorando all'introduzione dei comandi per la gestione del clima e di Gemini che andrà a sostituire Google Assistant.

Fonte: Android Authority

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026