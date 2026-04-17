Android Auto, in arrivo i comandi del climatizzatore: ecco come saranno

Google continua a sviluppare Android Auto per offrire una migliore integrazione nelle vetture. Oggi, in molte auto si gestisce tutto da infotainment e per questo motivo Google sta lavorando per fare in modo che si possa rimanere con la schermata attiva di Android Auto anche per gestire alcune funzioni dei veicoli. Tra le funzioni più attese c'è quella per la gestione del climatizzatore direttamente dall'interfaccia di Android Auto su cui Big G sta lavorando da tempo. A quanto pare, potrebbe essere presto in arrivo dato che nelle ultime release di Android Auto sono state trovate tracce di una nuova interfaccia dedicata appunto alla gestione della climatizzazione delle auto.

Lo sviluppo sta andando avanti

Sembrava che il progetto di integrare questa funzionalità stesse andando a rilento e, invece, Android Authority all'interno delle release 16.7.161544 di Android Auto ha individuato il codice per una nuova interfaccia utente per i futuri comandi del sistema di climatizzazione integrati. Una volta abilitata, è stato possibile scoprire che la nuova interfaccia utente, denominata ''hero'' nel codice dell'app, sposta i comandi del climatizzatore sui bordi sinistro e destro del display.

Android Auto comandi climatizzatore

Possiamo infatti notare i pulsante non solo per la climatizzazione ma pure quelli per il riscaldamento e la ventilazione dei sedili. I pulsanti appaiano ben integrati, e sufficientemente separati tra loro per poterli utilizzare facilmente e non è un cosa da poco, soprattutto quando si guida. Dunque, l'interfaccia sembrerebbe essere a un buon punto nello sviluppo. C'è però un piccolo problema, se così vogliamo chiamarlo, su cui ovviamente Google dovrà lavorare. I comandi più importanti per la gestione del clima si trovano sul lato sinistro e questo potrebbe rappresentare un problema per i modelli di auto con guida a destra come nel Regno Unito. Per risolvere tale problematica basterebbe un'impostazione che permetta di cambiare il lato del display in cui vengono visualizzati i comandi principali.

Per il momento, comunque, Google non ha detto nulla sull'arrivo di questa funzionalità che rimane quindi in fase di sviluppo. Il fatto che sia stata trovata traccia di questa interfaccia è certamente una notizia positiva ma come tutte le nuove funzionalità di Android Auto non si può fare altro che attendere un annuncio ufficiale. Se sarà resa davvero disponibile, la gestione del clima sulla auto ''solo touch'' sarà più semplice anche con Android Auto attivo.

Fonte: Android Authority

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026