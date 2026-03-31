Con questo aggiornamento di Google Maps i viaggi in auto elettrica sono meno stressanti

Supporta oltre 350 modelli e utilizza AI e dati in tempo reale per pianificare percorsi e ricariche in modo intelligente

Google ha introdotto un aggiornamento dedicato a Google Maps che sicuramente farà piacere a tutti coloro che possiedono un veicolo elettrico. Infatti, ha reso disponibile la pianificazione intelligente di un viaggio per le vetture di oltre 15 marchi, sfruttando Android Auto. Complessivamente il database supporta oltre 350 vetture e utilizzando l'AI, Google promette viaggi meno stressanti. Infatti, Maps sarà in grado di panificare un viaggio suggerendo dove fermarsi per ricaricare in base all'auto elettrica che sarà utilizzata e altri parametri. Insomma, i conducenti non dovranno più preoccuparsi di rimanere senza batteria o di dover tornare indietro per ricaricare per trovare una colonnina adeguata.

Come funziona

In maniera molto semplice. Gli utenti dovranno semplicemente aggiungere il proprio veicolo a Google Maps attraverso le Impostazioni dell'app. Ovviamente, dovrà essere presente nel database delle vetture supportate. Una volta effettuato questo passaggio, al resto ci penserà Google. Maps può utilizzare i dati del veicolo elettrico per calcolare diversi dettagli importanti. Ad esempio, quando si imposta una destinazione, l'app stimerà il consumo della batteria per il viaggio.

Inoltre, gli utenti possono inserire il livello della batteria della loro auto all'inizio del viaggio per utilizzare ulteriori funzionalità molto comode, tra cui i punti di ricarica consigliati, il livello di batteria stimato all'arrivo e un orario di arrivo previsto aggiornato in base al tempo di ricarica. È disponibile pure un'opzione che consente di selezionare quanta carica della batteria si desidera avere all'arrivo a destinazione, in modo da non essere costretti a ricaricare immediatamente.

Google Maps

Insomma, un aggiornamento molto utile per chi possiede un'auto elettrica ma l'infotainment non dispone di un pianificatore per i viaggi che imposti le tappe per la ricarica. Google ci tiene a sottolineare che questo nuovo tool sfrutta una combinazione di intelligenza artificiale e modelli energetici avanzati che analizzano i dettagli del veicolo impostato, come peso e dimensioni della batteria, insieme alle informazioni in tempo reale di Maps su traffico, altitudine e meteo.

Si parte dagli Stati Uniti, per l'Italia bisognerà aspettare

Come spesso capita con i nuovi aggiornamenti delle app di Google, le novità sono disponibili inizialmente per gli Stati Uniti. Al momento, l'elenco dei marchi supportati comprende Audi, BMW, Chevrolet, Fiat, Genesis, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Lucid, Mercedes, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota e Volkswagen. In futuro questo database sarà ampliato per poter supportare un numero crescente di veicoli elettrici. Per l'Italia bisognerà aspettare che Google espanda questo nuovo servizio al di fuori degli Stati Uniti.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026