Ora hai YouTube direttamente su Android Auto. Almeno... un pezzo

Sul display di bordo ora compaiono i comandi di riproduzione video. Però non i video. E solo se hai YouTube a pagamento

Fermi tutti, Google ha acceso la miccia: YouTube ora compare su Android Auto. Prima che parta l’applauso, però, meglio chiarire: non è l’app, non è il player, non è il sogno proibito di guardarsi i video in coda sulla tangenziale. Mazzata finale, la foto di copertina è finta (generata dall'AI).

È… un telecomando. Un telecomando molto basico. Un telecomando che funziona se e solo se hai già avviato il video sul telefono, come prima. E solo se paghi YouTube Premium. Insomma: un inizio.

Indagando e sbirciando cosa dicono i magazine tech, quello che abbiamo capito è che, da marzo 2026, le cose che puoi fare davvero sono queste:

Play/Pausa

Avanti/Indietro

Il video vero e proprio, sul display dell'auto, invece non lo vedi, manco se sei fermo.

In pratica, YouTube si comporta come una sorgente audio, infilata nel pannello multimediale di Coolwalk (per i non-nerd, il nome dell'interfaccia utente di Android Auto dal 2023) accanto a Spotify, Tidal e compagnia cantante. Quindi: perfetto per podcast, interviste, contenuti da due ore con un’unica immagine fissa. Meno perfetto per tutto il resto.

Foto: Android Authority

La funzione sfrutta la riproduzione in background, che Google concede solo agli abbonati Premium (o Premium Lite). Quindi:

se non paghi, Android Auto non vede nulla;

se paghi, Android Auto vede qualcosa;

se speravi di vedere i video, non li vede nessuno.



È la classica mossa Google: ti dà un assaggio, poi ti ricorda che la cucina completa sta dietro un paywall.

Dietro questa micro‑novità, pare tuttavia nascondersi una strategia più ampia: Google ha infatti già promesso app video su Android Auto (da fermi, ovviamente). Senza contare che su Android Automotive (infotainment Google ''nativo''), YouTube esiste già e funziona.

I controlli audio di YouTube sembrano insomma il primo tassello verso un’integrazione più seria. Il classico “vi facciamo vedere che ci stiamo lavorando, ma non chiedeteci quando”.

Già: quando?

Fonte: Android Authority

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2026