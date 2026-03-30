Ora hai YouTube direttamente su Android Auto. Almeno... un pezzo

Fermi tutti, Google ha acceso la miccia: YouTube ora compare su Android Auto. Prima che parta l’applauso, però, meglio chiarire: non è l’app, non è il player, non è il sogno proibito di guardarsi i video in coda sulla tangenziale. Mazzata finale, la foto di copertina è finta (generata dall'AI).
È… un telecomando. Un telecomando molto basico. Un telecomando che funziona se e solo se hai già avviato il video sul telefono, come prima. E solo se paghi YouTube Premium. Insomma: un inizio.
Indagando e sbirciando cosa dicono i magazine tech, quello che abbiamo capito è che, da marzo 2026, le cose che puoi fare davvero sono queste:
Play/Pausa
Avanti/Indietro
Il video vero e proprio, sul display dell'auto, invece non lo vedi, manco se sei fermo.
In pratica, YouTube si comporta come una sorgente audio, infilata nel pannello multimediale di Coolwalk (per i non-nerd, il nome dell'interfaccia utente di Android Auto dal 2023) accanto a Spotify, Tidal e compagnia cantante. Quindi: perfetto per podcast, interviste, contenuti da due ore con un’unica immagine fissa. Meno perfetto per tutto il resto.
La funzione sfrutta la riproduzione in background, che Google concede solo agli abbonati Premium (o Premium Lite). Quindi:
se non paghi, Android Auto non vede nulla;
se paghi, Android Auto vede qualcosa;
se speravi di vedere i video, non li vede nessuno.
È la classica mossa Google: ti dà un assaggio, poi ti ricorda che la cucina completa sta dietro un paywall.
Dietro questa micro‑novità, pare tuttavia nascondersi una strategia più ampia: Google ha infatti già promesso app video su Android Auto (da fermi, ovviamente). Senza contare che su Android Automotive (infotainment Google ''nativo''), YouTube esiste già e funziona.
I controlli audio di YouTube sembrano insomma il primo tassello verso un’integrazione più seria. Il classico “vi facciamo vedere che ci stiamo lavorando, ma non chiedeteci quando”.
Già: quando?
Fonte: Android Authority