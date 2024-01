Android Auto e Samsung, messaggini con l'AI. Un video per capire

Con Galaxy S24, Intelligenza Artificiale per riassumere i testi più lunghi e offrire suggerimenti su come rispondere. Video demo

AI una panacea per tutti i mali? No, semmai, un utile strumento per agevolare alcune frequenti routine. Tipo rispondere ai messaggi mentre si è alla guida, attività rischiosa (pure quando il proprio smartphone è connesso all'infotainment). Ecco allora correre in soccorso le tecnologie di Intelligenza Artificiale. A riassumere i messaggi particolarmente lunghi e a suggerire le risposte, ci penserà Google: presto, su Android Auto una funzione di assistenza alla formulazione di messaggi semplici e sintetici. Come funzioni, è presto detto: vai di rapido video tutorial.

IN PAROLE POVERE Gli aggiornamenti sono stati annunciati da Google dopo la presentazione dello smartphone Samsung Galaxy S24, uno dei device di punta ad impiegare il suo sistema operativo Android. Big G sostiene dunque che le nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale renderanno più sicuro l'utilizzo del telefono durante la guida. Ad esempio: quando si ricevono messaggi di testo lunghi, oppure messaggi in successione in una chat di gruppo, l'AI di Google riassumerà automaticamente i contenuti per renderli più facilmente comprensibili. Coloro che già utilizzassero la funzione chat di Google in Gmail, con tale innovazione potrebbero già avere maturato familiarità.

RISPOSTA SECCA Lettura sms o chat da applicazioni come WhatsApp, ma anche la relativa replica. Android Auto ''powered by AI'' offrirà infatti agli utenti anche suggerimenti per le risposte ai messaggini stessi. Altro esempio pratico: per comunicare al destinatario l'orario entro il quale arriverai a destinazione, il sistema elaborerà i dati di Google Maps per fornire coordinate precise. Resta da vedere quanto la nuova funzione di messaggistica, una volta attiva su Android Auto per Galaxy S24 e in seguito altri modelli, sarà fluida e ''intelligente'' per davvero.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/01/2024